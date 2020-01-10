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İran'da düşen uçakla ilgili Rusya'dan ilk açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
İRAN'DA DÜŞEN UÇAKLA İLGİLİ RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA

'da düşen yolcu uçağıyla ilgili 'dan ilk açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait tipi yolcu uçağının roket ya da füze tarafından vurulduğu iddiasına ilişkin, "Bu aşamada, ses getiren açıklamalar için neden yok." dedi.

Ryabkov, 'nın başkenti Tokyo'da, uçağının Tahran'da düşmesine ilişkin Rus basınına açıklamalarda bulundu.

İnsani trajedi üzerinden siyasi rant peşinde koşulmaması gerektiğini vurgulayan Ryabkov, "Uzmanların durumu analiz etmelerine ve belirli sonuçlara varmalarına izin verilmeli. Olayla ilgili bazı oyunların başlatılması uygun değil. Bu aşamada, ses getiren açıklamalar için neden yok." yorumunda bulundu.

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FÜZE İLE VURULDU İDDİASI

ABD Başkanı , dün yaptığı açıklamada, 'da Ukrayna uçağının arıza nedeniyle düşmesinden şüphe duyduğunu ve birilerinin (İran'ın) uçağı kazara düşürmüş olabileceğini söylemişti.

Başbakanı Justin Trudeau da Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füzeyle kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıklamıştı.

Ukrayna uçağının vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı UKRAYNA UÇAĞININ VURULMA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

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