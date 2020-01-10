Ukrayna Dışişleri Bakanı: "Karakutudaki bilgilere ulaşamadık"
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
Ukrayna uçağının İran'da düşmesine ilişkin açıklama yapan Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko, "Soruşturma için uluslararası bir koalisyon kurulmalı. Karakutudaki bilgilere henüz ulaşamadık." dedi.
İran'da 176 kişinin öldüğü Ukrayna yolcu uçağı hakkında Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Pristayko, uluslararası bir soruşturma komisyonunun kurulmasını istediklerini söyledi.
Kara kutuların nerede analiz edileceğine İran'la birlikte karar vereceğiz diyen Pristayko, uçağın füzeyle düşürüldüğünün tespiti halinde sorumlulardan tazminat isteneceğini belirtti.
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