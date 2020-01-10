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Meksika'da silahlı saldırı! 6 kişi yaralandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.01.2020
MEKSİKA'DA SİLAHLI SALDIRI!

’nın Torren kentinde bir çocuk ateş açtığı okuldaki bir öğretmeni öldürdü, 6 kişiyi yaraladı ardından da kendini vurarak intihar etti. Meksika medyası, ülkede görülen cinayet vakalarının son 2 yıldır en üst seviyede olduğunu bildirirken, okula ateş açmanın ise alışılmışın dışında olduğunu belirtiyor.

'nın Torren kentinde bir çocuk, özel bir okula ateş açarak dehşet saçtı. Torreon Belediye Başkanı Jorge Zermeno, yerel medyaya yaptığı açıklamada, 11-12 yaşlarında bir çocuğun iki silahla Cervantes Koleji adlı özel okula ateş açtığını bildirdi. Zermeno, saldırganın biri öğretmen toplamda 6 kişiyi yaraladığını ve bir öğretmeni öldürmesinin ardından kendisini de vurarak intihar ettiğini ifade etti. Zermeno, onlarca polis ve askerin, okulun etrafını kuşatarak olaya müdahale ettiğini söyledi.

Meksika medyası, ülkede görülen cinayet vakalarının son 2 yıldır en üst seviyede olduğunu bildirirken, okula ateş açmanın ise alışılmışın dışında olduğunu belirtiyor. Meksika'da daha önce de 2017 yılında bir genç, özel bir okula saldırarak 4 kişiyi öldürmesinin ardından kendini vurmuştu.

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