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Brezilya Yüksek Mahkemesi'nden Netflix'in Hz. İsa'yı eşcinsel gösteren filmiyle ilgili skandal karar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
NETFLİX'İN HZ. İSA'YI EŞCİNSEL GÖSTEREN FİLMİYLE İLGİLİ SKANDAL KARAR

’te yayınlanan ’nın eşcinsel olarak tasvir edilen filmin, yayından kaldırılmasıyla ilgili mahkemenin verdiği kararı Yüksek Mahkemesi bozdu. Yüksek Mahkemenin skandal kararı tepkiyle karşılandı. "İsa'nın İlk Baştan Çıkarılışı" (The First Temptation of Christ) adlı film, ülkedeki muhafazakar Hristiyanları kızdırmıştı.

'da bir hakim, İsa peygamberin eşcinsel olarak tasvir edildiği filmin, dijital film ve dizi platformu 'ten kaldırılmasına hükmetmişti. "İsa'nın İlk Baştan Çıkarılışı" (The First Temptation of Christ) adlı film, ülkedeki muhafazakar Hristiyanları kızdırmıştı.

HAKİM DİZİNİN YAYINDAN KALDIRILMASINA KARAR VERMİŞTİ

Hakim Benedicto Abicai kararında "İfade özgürlüğü mutlak değildir" dedi ve Netflix'ten filmi, Yüksek Mahkeme kararını verene kadar kaldırmasını talep etmişti.

Abicai kararın bir üst mahkeme tarafından değerlendirilene kadar ülkedeki öfkeyi dindireceğini de eklemişti.

YÜKSEK MAHKEME KARARI BOZDU

Brezilya Yüksek Mahkemesi Başkanı Dias Toffoli ise "İfade özgürlüğü demokrasinin temelidir" diyerek, Netflix'in filmi göstermeye devam etmesi gerektiğine hükmetti.

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Toffoli "Hiç kimse mizahi hicvin, temelleri 2 bin yıl öncesine dayanan Hristiyan inancının değerlerini zayıflatma kabiliyeti olduğunu iddia edemez" dedi.

Ülkede 2 milyon kişi filmin kaldırılması için imza vermiş ve filmin Brezilyalı yapımcı şirketine geçen ay molotof kokteylli saldırı yapılmıştı.

Noel döneminde yayınlanan parodi film, Brezilyalı YouTube komedi grubu Porta dos Fundos (Arka Kapı) tarafından çekildi.

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Filmde İsa, sevgilisi olduğu düşünülen bir erkeği, ailesiyle tanıştırmak üzere evine götürüyor.

Bu senaryoya kızan bazı muhafazakar Hristiyanlar, Noel öncesi yapımcı şirketin Rio de Janeiro'daki ofisine molotof kokteyllerle saldırdı.

Saldırganlardan birinin Rusya'ya kaçtığı ve Interpol tarafından arandığı bildirildi.

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Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro daha önce yaptığı açıklamarda ülkesinin bir "eşcinsel turizmi cenneti olmasına izin vermeyeceğini" söylemiş, ayrıca "Eşcinsel bir oğlum olsaydı onu sevemezdim" demişti.

Bolsonaro'nun oğlu Eduardo Bolsonaro, tepki çeken filmle ilgili olarak Twitter hesabından "Çöp. Brezilya toplumunu yansıtmıyor" yorumunu yaptı.

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