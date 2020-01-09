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Netflix’in Hz. İsa’yı eşcinsel gösteren filmiyle ilgili Brezilya mahkemesinden önemli karar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.01.2020
NETFLİX’İN SKANDAL DİZİSİYLE İLGİLİ FLAŞ KARAR

Yayınladığı dizi ve filmlerle aile yapısını bozmaya yönelik yayınlar yapan , içerikleriyle de pedofili, eşcinsellik ve çocuk istismarını açık hale getiriyor. Netflix'in son rezaleti ise Hristiyan dünyasını ayağa kaldırdı. Netflix’in 'yı eşcinsel gösteren '' (Mesih'in ilk günahı) dizisiyle ilgili 'da bir hakim filmin yayından kaldırılmasını hükmetti.

Brezilyalı komedi grubu Porta dos Fundos'un hazırladığı ve 'te yayınlanan 'nın eşcinsel olarak tasvir edildiği diziyle ilgili tepkiler giderek büyüyor.

Skandal filmin Netflix'ten kaldırılması için imza kampanyası başlatıldı ve 2 milyondan fazla kişi tarafından imzalandı. Ancak film platformda yer almaya devam edince, Porta dos Fundos'un Rio de Janeiro'daki ofisine molotofkokteylli bir saldırı düzenlenmişti.

Netflix Hristiyanları da ayağa kaldırdı! Hz. İsa'yı eşcinsel gösteren dizi için boykot çağrısı NETFLİX HRİSTİYANLARI DA AYAĞA KALDIRDI! HZ. İSA'YI EŞCİNSEL GÖSTEREN DİZİ İÇİN BOYKOT ÇAĞRISI

BREZİLYALI HAKİM DİZİNİN KALDIRILMASINI HÜKMETTİ

'da bir hakim, İsa peygamberin eşcinsel olarak tasvir edildiği filmin, dijital film ve dizi platformu Netflix'ten kaldırılmasına hükmetti. Hakim Benedicto Abicai kararında "İfade özgürlüğü mutlak değildir" dedi ve Netflix'ten filmi kaldırmasını talep etti. Abicai kararın bir üst mahkeme tarafından değerlendirilene kadar ülkedeki öfkeyi dindireceğini belirtti.

Yine Netflix yine skandal! Netflix'te Atatürk ve Erdoğan fotoğrafları kullanılarak... YİNE NETFLİX YİNE SKANDAL! NETFLİX'TE ATATÜRK VE ERDOĞAN FOTOĞRAFLARI KULLANILARAK...

NETFLİX AİLE YAPISI VE MİLLİ DEĞERLERİ HEDEF ALIYOR

Özellikle Türkiye aleyhinde yaptıkları yayınlarla ve eşcinselliğin övüldüğü dizi-filmlerle tepki çeken Netflix milli ve manevi değerlerimizi ayaklar altına alıyor. Uluslararası dizi ve film izleme platformu Netflix bünyesinde eşcinsellik temalı yayınlar öylesine çirkin ve ileri boyutta ki, açıkça sapkın ilişkiler ekrana getirilirken, çocuklar bile buna alet ediliyor.

DİREK ÇOCUKLARI HEDEF ALIYORLAR

Eskiden subliminal yöntemlerle yapılmaya çalışılan manipülasyon şimdilerde açık seçik ortaya konuluyor. Animasyonlarda kız çocuklarını öpüştüren Netflix, cinsel gelişimini tamamlamamış çocukların saf akıllarını bulandırmaya çalışıyor.

TÜRKİYE NEFRETİ AŞILANIYOR

Her fırsatta Türkiye'ye nefret kusan Netflix'te yine bir yapımda Türkler aşağılandı. 13 Commandments isimli dizide Atatürk ve Erdoğan fotoğrafları kullanılarak Türkler barbar ve katil olarak gösterildi. Atatürk ve Erdoğan fotoğrafları kullanılarak, Türkler barbar ve katil olarak gösterildi.

LGBT lobisi harekete geçti, bu manşetleri attırıyorlar! İşte Netflix'teki sapkınlık gerçeği LGBT LOBİSİ HAREKETE GEÇTİ, BU MANŞETLERİ ATTIRIYORLAR! İŞTE NETFLİX'TEKİ SAPKINLIK GERÇEĞİ
Netflix'e Hz İsa tepkisi bitmiyor! Yapımcılara molotofkokteylli saldırı NETFLİX'E HZ İSA TEPKİSİ BİTMİYOR! YAPIMCILARA MOLOTOFKOKTEYLLİ SALDIRI
Netflix ve YouTube çocuklarımızı zehirliyor NETFLİX VE YOUTUBE ÇOCUKLARIMIZI ZEHİRLİYOR

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