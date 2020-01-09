Netflix’in Hz. İsa’yı eşcinsel gösteren filmiyle ilgili Brezilya mahkemesinden önemli karar

Yayınladığı dizi ve filmlerle aile yapısını bozmaya yönelik yayınlar yapan Netflix, içerikleriyle de pedofili, eşcinsellik ve çocuk istismarını açık hale getiriyor. Netflix'in son rezaleti ise Hristiyan dünyasını ayağa kaldırdı. Netflix’in Hz. İsa'yı eşcinsel gösteren 'The first temptation of Christ' (Mesih'in ilk günahı) dizisiyle ilgili Brezilya'da bir hakim filmin yayından kaldırılmasını hükmetti.

Brezilyalı komedi grubu Porta dos Fundos'un hazırladığı ve Netflix'te yayınlanan Hz. İsa'nın eşcinsel olarak tasvir edildiği diziyle ilgili tepkiler giderek büyüyor.

Skandal filmin Netflix'ten kaldırılması için imza kampanyası başlatıldı ve 2 milyondan fazla kişi tarafından imzalandı. Ancak film platformda yer almaya devam edince, Porta dos Fundos'un Rio de Janeiro'daki ofisine molotofkokteylli bir saldırı düzenlenmişti.

BREZİLYALI HAKİM DİZİNİN KALDIRILMASINI HÜKMETTİ

Brezilya'da bir hakim, İsa peygamberin eşcinsel olarak tasvir edildiği filmin, dijital film ve dizi platformu Netflix'ten kaldırılmasına hükmetti. Hakim Benedicto Abicai kararında "İfade özgürlüğü mutlak değildir" dedi ve Netflix'ten filmi kaldırmasını talep etti. Abicai kararın bir üst mahkeme tarafından değerlendirilene kadar ülkedeki öfkeyi dindireceğini belirtti.

NETFLİX AİLE YAPISI VE MİLLİ DEĞERLERİ HEDEF ALIYOR

Özellikle Türkiye aleyhinde yaptıkları yayınlarla ve eşcinselliğin övüldüğü dizi-filmlerle tepki çeken Netflix milli ve manevi değerlerimizi ayaklar altına alıyor. Uluslararası dizi ve film izleme platformu Netflix bünyesinde eşcinsellik temalı yayınlar öylesine çirkin ve ileri boyutta ki, açıkça sapkın ilişkiler ekrana getirilirken, çocuklar bile buna alet ediliyor.

DİREK ÇOCUKLARI HEDEF ALIYORLAR

Eskiden subliminal yöntemlerle yapılmaya çalışılan manipülasyon şimdilerde açık seçik ortaya konuluyor. Animasyonlarda kız çocuklarını öpüştüren Netflix, cinsel gelişimini tamamlamamış çocukların saf akıllarını bulandırmaya çalışıyor.

TÜRKİYE NEFRETİ AŞILANIYOR

Her fırsatta Türkiye'ye nefret kusan Netflix'te yine bir yapımda Türkler aşağılandı. 13 Commandments isimli dizide Atatürk ve Erdoğan fotoğrafları kullanılarak Türkler barbar ve katil olarak gösterildi. Atatürk ve Erdoğan fotoğrafları kullanılarak, Türkler barbar ve katil olarak gösterildi.