ABD Hazine Bakanı'ndan 'yaptırım' açıklaması
Son dakika haberi... İran ile ABD arasında devam eden krizle ilgili ABD'den yeni hamle geldi. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Irak'taki iki üsse düzenlenen füze saldırısının ardından İran'a yönelik yeni yaptırımlar getirildiğini açıkladı.
Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran'a yönelik yeni yaptırımlar konusunda Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.
"İran'ın Amerikan ve müttefik güçlerine yönelik saldırısına karşılık bu ülkeye ilave yaptırımlar getiriyoruz." ifadesini kullanan Mnuchin, özellikle İran'ın metal sanayiini ve söz konusu saldırıyla bağlantılı İranlı hükümet yetkililerini hedef aldıklarını vurguladı.
Bu kapsamda İran'ın alüminyum, bakır, demir ve çelik sektörlerinde faaliyet gösteren 17 firmanın yanı sıra, Irak'taki iki üsse düzenlenen füze saldırısının organizasyonunda yer aldığı belirtilen 8 İranlı üst düzey yetkiliye de yaptırım getirildi.
ABD Başkanı Donald Trump dün Beyaz Saray'da yaptığı bir açıklamada, Irak'taki iki üsse düzenlenen saldırının ardından İran'a yeni yaptırımları hemen getireceklerini açıklamıştı.
Öte yandan açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, " İran'ın davranışları devam ettikçe yaptırımlar da devam edecek." ifadesini kullandı.
Pompeo'nun açıklamaları şu şekilde:
İran'ın ne zaman nereye saldıracağını bilmiyorduk, ama saldıracaklarını biliyorduk. Süleymani büyük çapta saldırılar planlıyordu. Elçiliklere saldırılar olacağına dair istihbarat vardı.
ABD'nin yaptırımları İran'ın güvenlik sistemini kalbinden vuracak. Yaptırımlar İran'ın terörü finase kapasitesini düşürmüştür. Daha fazla paraları olsaydı daha çok teröre finanse edeceklerdi.
İran'ın uygun bir şekilde davranmasını sağlamak ve dünyayı terörize etme çabalarından vazgeçme çabaların engellemek istiyoruz.
Uçağın İran füzesi ile düşürüldüğünün muhtemel olduğunu düşünüyoruz. Bölgede soruşturmalar devam ediyor. O uçağın başına ne geldiğini öğreneceğiz. Tüm dünyanın uygun adımları atacağını düşünüyoruz.
Eğer bunlar yapılmasaydı İran'ın eline gelir geçecekti ve teröre yarayacaktı. Ekonomik gelirlerini azaltmak önemli bir etkidir. Şunu da eklemem gerekiyor, İran'da neler yaşandığını görmek lazım. Onlarca milyar dolarlık açıkları var. Zor kararlarla karşı karşıyalar. Halkın iradesi mi, Hizbullah mı? Rejimin önünde çok zorlu sorunlar var. İran halkına hak ettikleri gibi davranılmasını umuyoruz.
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