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08.01.2020
İran'ın saldırısındaki Süleymani detayı
Kasım Süleymani 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta aracıyla seyir halindeyken ABD tarafından hava saldırısıyla öldürülmüştü. İntikam yemini eden İran Devrim Muhafızları Ordusu, 8 Ocak'ın ilk saatlerinde ABD'nin Irak'taki 2 üssünü vurdu. İran'ın karşı hamlesindeki Süleymani detayı dikkat çekti. Kasım Süleymani'nin cenazesi, İran'ın ABD üslerini füzelediği dakikalarda memleketi Kirman şehrinde toprağa verildi.İran devlet televizyonu töreni "İntikam saldırısından sonra” şeklinde duyurdu
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