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Küçük kızın tehlikeli oyunu! İzleyenleri korkuttu...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.01.2020
KÜÇÜK KIZIN TEHLİKELİ OYUNU! İZLEYENLERİ KORKUTTU...

'da küçük bir kız, hiçbir güvenlik önleminin bulunmadığı evinin penceresinden binanın dış cephesine çıkarak balkona doğru yürüdü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

'nın Kanarya Adaları'ndaki Playa Breso kentinde küçük bir kız, hiçbir güvenlik önleminin bulunmadığı 4. kattaki evinin penceresinden binanın dış cephesindeki bölüme çıkarak balkona doğru yürüdü.

Balkona girmekte zorlanan küçük kız, tekrar dış cephedeki bölümden koşarak dairenin penceresine döndü. O anlar bir kişi tarafından saniye saniye kaydedilirken, küçük kızın tehlikeli oyunu izleyenleri korkuttu.

Küçük kızın tehlikeli oyunu! İzleyenleri korkuttu... KÜÇÜK KIZIN TEHLİKELİ OYUNU! İZLEYENLERİ KORKUTTU...

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