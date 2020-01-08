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Husi komutanı ABD'yi tehdit etti! İran'ı vurursanız...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2020
HUSİ KOMUTANI ABD'Yİ TEHDİT ETTİ!

İran'ın ABD'yi vurması sonucu Trump tüm kurmaylarını topladı. Dünyanın gözünün çevrildiği saldırı sonrası Husi sözcüsü Tümgeneral Yahya Sari'den bir açıklama geldi. Sari, ABD'nin İran'a saldırması durumunda Körfez'deki tüm ABD üslerini vuracaklarını açıkladı.

Husi sözcüsü Tümgeneral Yahya Sari, "Ensarullah hareketi, ABD'nin İran'a saldırması durumunda Körfez'deki bütün Amerikan üslerini vuracak." ifadelerini kullandı.

Detaylar gelecek..

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