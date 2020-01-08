Irak'tan ilk sözler: İran'ın ABD üssüne saldırısı...
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
Son dakika haberi... Irak yönetimi, İran'ın ülkedeki ABD üslerine düzenlediği saldırıda Irak güçlerinden herhangi bir can kaybı olmadığını açıkladı. Ayrıca açıklamada füzelerin tümünün koalisyon güçlerinin (ABD) karargahlarına düştüğü bildirildi.Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, "Irak toprakları, 01.45 - 02.15 saatlerinde 22 füzeli saldırıya maruz kaldı. Söz konusu füzelerden 17'si Ayn el-Esed Hava Üssü'ne, 5'i ise Erbil'e (ABD üssüne) isabet etti." ifadesi kullanıldı.
FÜZELERİN TAMAMI ABD KARARGAHINA DÜŞTÜ
Füzelerin tümünün koalisyon güçlerinin (ABD) karargahlarına düştüğü kaydedilen açıklamada, Irak güçlerinden ise herhangi bir can kaybı ya da yaralananın olmadığı bildirildi.
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