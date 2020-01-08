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Irak'tan ilk sözler: İran'ın ABD üssüne saldırısı...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
IRAK'TAN İLK SÖZLER: İRAN'IN ABD ÜSSÜNE SALDIRISI...

Son dakika haberi... yönetimi, 'ın ülkedeki üslerine düzenlediği saldırıda Irak güçlerinden herhangi bir can kaybı olmadığını açıkladı. Ayrıca açıklamada füzelerin tümünün koalisyon güçlerinin (ABD) karargahlarına düştüğü bildirildi.

hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, "Irak toprakları, 01.45 - 02.15 saatlerinde 22 füzeli saldırıya maruz kaldı. Söz konusu füzelerden 17'si Ayn el-Esed Hava Üssü'ne, 5'i ise Erbil'e (ABD üssüne) isabet etti." ifadesi kullanıldı.

FÜZELERİN TAMAMI ABD KARARGAHINA DÜŞTÜ

Füzelerin tümünün koalisyon güçlerinin () karargahlarına düştüğü kaydedilen açıklamada, Irak güçlerinden ise herhangi bir can kaybı ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

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İşte ABD ve İran’ın askeri güç karşılaştırması! ABD ve İran’ın askeri güçleri ne kadar? İran ve ABD hangi silahlara sahip? İŞTE ABD VE İRAN’IN ASKERİ GÜÇ KARŞILAŞTIRMASI! ABD VE İRAN’IN ASKERİ GÜÇLERİ NE KADAR? İRAN VE ABD HANGİ SİLAHLARA SAHİP?

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