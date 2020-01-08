Irak'tan ilk sözler: İran'ın ABD üssüne saldırısı...

Son dakika haberi... Irak yönetimi, İran'ın ülkedeki ABD üslerine düzenlediği saldırıda Irak güçlerinden herhangi bir can kaybı olmadığını açıkladı. Ayrıca açıklamada füzelerin tümünün koalisyon güçlerinin (ABD) karargahlarına düştüğü bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada,ifadesi kullanıldı.

Füzelerin tümünün koalisyon güçlerinin (ABD) karargahlarına düştüğü kaydedilen açıklamada, Irak güçlerinden ise herhangi bir can kaybı ya da yaralananın olmadığı bildirildi.