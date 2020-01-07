ABD İran'a müdahale için nükleer kapasiteli bombardıman uçaklarını hazırlıyor
ABD-İran arasındaki gerilim sonrası sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. CNN televizyonuna konuşan bir ABD yetkilisi, gerilimin tırmanması sonucu ABD'nin Hint Okyanusu'ndaki Deigo Garcia adasına 6 adet B-52 tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçağı göndereceğini söyledi.
İran ile gerilimin tırmanması üzerine ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Hint Okyanusu'ndaki Deigo Garcia adasına 6 B-52 tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçağı göndereceği iddia edildi.
Amerikan CNN televizyonuna konuşan bir ABD yetkilisi, İran ile gerilimin daha da tırmanmasına karşı tedbir amaçlı Diego Garcia adasına 6 B-52 uçağının gönderileceğini ifade etti.
Yetkili, İran'a müdahale etmek üzere uçakların hazır bekletileceğini ancak henüz bir operasyon talimatı verilmediğini de belirtti.
Diego Garcia adası Hint alt kıtasının güneydinde ve İran'ya yaklaşık 4 bin kilometre mesafede yer alıyor.
ABD'nin B-52 uçaklarını bölgedeki bir üsse değil de Hint Okyanusu'ndaki bir adaya yollamayı planlama nedeninin, söz konusu adanın İran'ın 2 bin kilometrelik Şehab ve 2 bin 500 kilometrelik Sumar seyir füzelerinin menzilinin dışında kalması olduğu kaydediliyor.
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