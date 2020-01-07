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ABD İran'a müdahale için nükleer kapasiteli bombardıman uçaklarını hazırlıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.01.2020
ABD NÜKLEER KAPASİTELİ UÇAKLARINI HAZIRLIYOR

- arasındaki gerilim sonrası sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. CNN televizyonuna konuşan bir ABD yetkilisi, gerilimin tırmanması sonucu ABD'nin 'ndaki Deigo Garcia adasına 6 adet tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçağı göndereceğini söyledi.

ile gerilimin tırmanması üzerine (), 'ndaki Deigo Garcia adasına 6 tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçağı göndereceği iddia edildi.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan bir ABD yetkilisi, İran ile gerilimin daha da tırmanmasına karşı tedbir amaçlı adasına 6 B-52 uçağının gönderileceğini ifade etti.

Yetkili, İran'a müdahale etmek üzere uçakların hazır bekletileceğini ancak henüz bir operasyon talimatı verilmediğini de belirtti.

Diego Garcia adası Hint alt kıtasının güneydinde ve İran'ya yaklaşık 4 bin kilometre mesafede yer alıyor.

ABD'nin B-52 uçaklarını bölgedeki bir üsse değil de Hint Okyanusu'ndaki bir adaya yollamayı planlama nedeninin, söz konusu adanın İran'ın 2 bin kilometrelik Şehab ve 2 bin 500 kilometrelik Sumar seyir füzelerinin menzilinin dışında kalması olduğu kaydediliyor.

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