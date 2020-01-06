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Son dakika: ABD Irak'tan çekilecek mi?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
ABD IRAK'TAN ÇEKİLECEK Mİ?

Birçok yabancı basın organı ABD'nin Irak'tan çekilme kararı aldığını duyurmuştu. Sosyal medyada Washington Post'un Beyrut muhabiri Liz Sly tarafından paylaşılan bir mektup sonrası ABD Savunma Bakanı Esper'den açıklama geldi. Esper, Irak'tan çekilmek gibi bir kararın alınmadığını açıkladı.

Irak yönetimi İranlı komutan Süleymani'nin öldürülmesinin ardından ABD'nin ülkelerinden çıkmasını istemişti. ABD, ordusunun Irak'tan çekeceğini açıkladı.

Al Jazeera, Reuters ve AFP gibi yabancı ajanslar, ABD'nin Irak'tan çekilme kararı aldığını duyurdu.

ABD Irak'taki kuvvetlerinin kısa süre içinde yeniden konumlanacağını belirtti.

Washington Post'un Beyrut muhabiri Liz Sly, Twitter'dan ABD'nin Iraklı yetkililere gönderdiği mektubu yayınladı.

ABD'DEN AÇIKLAMA GELDİ

ABD Savunma Bakanı Esper, Irak'tan çekileceklerine dair sosyal medyadaki mektubu yalanlayarak, "Irak'tan çekilmiyoruz; çekilme planımız da yok." dedi

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