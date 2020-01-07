İsrail'i İran korkusu sardı
ABD'nin İranlı Komutan Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası İran intikam yemini etti. İran'ın nükleer anlaşmaya uymayacağını açıklaması ve tehditlerine devam etmesi sonrası ABD'nin daimi müttefiki İsrail'i korku sardı. Algı operasyonlarına başlayan İsrail, İran'ın misilleme için kendilerini vurma ihtimalinin düşük olduğunu öne sürdü.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıda İsrail'in payının olmadığını, bu nedenle de ülkesinin ABD ile İran arasındaki gerginliğe dahil edilmemesi gerektiğini belirtti.
İsrail basınında yer alan haberlerde, Başbakan Netanyahu liderliğinde toplanan güvenlik kabinesinde bölgesel gelişmelerin ele alındığı vurgulandı.
Netanyahu'nun toplantıda güvenlik kabinesine hitaben, "Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıda İsrail'in payının olmadığı, bu nedenle de ülkesinin ABD ile İran arasındaki gerginliğe dahil edilmemesi gerektiğini" dile getirdiği kaydedildi.
Buna karşın, Netanyahu'nun bakanlarına ABD'ye desteği ön plana çıkararak, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin basına konuşabileceklerini söylediği de belirtildi.
"İRAN'IN İSRAİL'İ VURMA İHTİMALİ DÜŞÜK"
Toplantıda ayrıca İsrailli üst düzey askeri yetkililerin güvenlik kabinesine Süleyamani'nin öldürülmesi nedeniyle İran'ın misilleme olarak İsrail'i vurma ihtimalinin çok düşük olduğunu aktardığı kaydedildi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 3 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında araçlarına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
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