Trump'tan İran'a yeni tehdit: Belki orantısız ölçüde karşılık veririz
ABD Başkanı Trump, İranlı komutan Süleymani'nin verdiği emir sonrası öldürülmesinin ardından yükselen tehditlere cevap verdi. Trump, "İran, ABD personeline veya hedefine saldırması halinde ABD hızlı ve bütünüyle karşılık verecektir" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bölgedeki Amerikan personeline veya hedeflerine saldırması durumunda hızlı ve "orantısız" şekilde karşılık verebileceklerini belirtti.
Trump, ABD ile İran arasındaki gerilim artarken Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı.
ABD'nin İran'a yönelik adımlarıyla ilgili kendi yönetiminin açıklamalarının Kongre'ye yapılmış bildirimler olduğunu belirten Trump, "İran'ın herhangi bir ABD personeline veya hedefine saldırması halinde ABD hızlı ve bütünüyle karşılık verecektir, hatta belki orantısız bir ölçüde karşılık verecektir." ifadesini kullandı.
Trump, Kongre'ye herhangi bir yasal bildirim yapmak zorunda olmadığını ancak yine de bu bildirimi yaptığını kaydetti.
ABD - İRAN GERİLİMİ
ABD ile İran arasındaki gerilim, geçen hafta İran destekli Ketaib Hizbullah örgütünün, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Kerkük'teki K1 askeri üssüne roket saldırısı düzenlemesiyle tırmanmıştı.
Pentagon, 3 Ocak'ta, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD saldırısının intikamının alınacağını belirtmişti.
İran destekli Şii milisler, ABD askerlerinin konuşlu olduğu bazı üslere roket ve füzelerle saldırı düzenlemişti.
Trump ise İran'ın Amerikan üslerine saldırması durumunda vurmak üzere İran'a ait 52 hedefi belirlediklerini açıklamıştı.
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