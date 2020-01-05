Kenya'da Amerikan üssüne saldırı
ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı, El Şebab'ın Kenya'daki Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu bölgeye saldırdığını duyurdu. Saldırıda 3 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.
ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı, terör örgütü El Şebab'ın Kenya'daki Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu Manda Körfezi Askeri Üssüne düzenlediği silahlı saldırıda 1 Amerikan askeri ile 2 Pentagon'a bağlı sözleşmeli personelin öldüğünü ve 2 Pentagon çalışanının yaralandığını bildirdi.
6 UÇAK HASAR GÖRDÜ
AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "Doğu Afrika'da El Kaide'nin bir kolu olan El Şebab'ın gün içinde Manda Körfezi'ndeki Kenya Savunma Güçleri Askeri Üssüne düzenlediği saldırıda 1 Amerikan askeri ve 2 Savunma Bakanlığı sözleşmeli personeli hayatını kaybetti. Ayrıca 2 Savunma Bakanlığı çalışanı da yaralandı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, üsse topçu atışının yanı sıra küçük silahlarla da saldırı düzenlediği bilgisi paylaşıldı.
Yaraların durumunun iyi olduğu ve bölgeden tahliye edildikleri kaydedildi.
Saldırıda ayrıca, sivil işletmecilere ait 6 uçağın da hasar gördüğü ifade edildi.
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