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ABD ve İngiltere'den İran'a karşı flaş hamle! Hürmüz Boğazı'na...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.01.2020
ABD VE İNGİLTERE'DEN İRAN'A KARŞI FLAŞ HAMLE!

donanmasına ait iki geminin, 'nin İranlı General 'yi öldürmesinin ardından 'nı kullanan İngiliz bandıralı gemilere eşlik etmek üzere boğaza gönderileceği bildirildi. Öte yadnan ABD de USS gemisini 2 bin 100 kişilik askeri personel ile bölgeye yönlendirdi.

Savunma Bakanı Ben Wallace yaptığı açıklamada, hükümetin donanmaya İngiliz gemileri ve vatandaşlarını korumak için gerekli tüm adımları atması talimatı verdiğini duyurdu.

Bakan, bu kapsamda donanmaya ait "HMS Montrose" ve "HMS Defender" gemilerinin yeniden 'nda deniz devriyesi yapacağını bildirdi.

Wallace, taraflara itidal çağrısında bulunsa da 'nin Süleymani'yi öldürmesinde haklı olduğunu savundu.

"Irak'ın daveti üzerine bu ülkede bulunan ABD güçlerinin defalarca destekli militanlar tarafından hedef alındığını" kaydeden Wallace, Süleymani'nin bu militanların saldırılar için kullanılmasında merkezi rol üstlendiğini belirtti.

Wallace, "Uluslararası hukuk uyarınca ABD, vatandaşlarına yakın bir tehdit oluşturanlar karşısında kendini savunma hakkına sahip." dedi.

İRANLI KOMUTANIN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Süleymani ve Hasdi Sabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran'ın dini lideri de ülkede 3 gün ulusal yas ilan ederek, "ABD güçlerine sert karşılık verileceğini" duyurmuştu.

ABD, AMFİBİ GEMİYLE 2 BİN ASKER GÖNDERİYOR

Amerikan medyasında, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı 'nin öldürülmesi ile ABD-İran gerilimi tırmanırken Amfibi gemisininin üzerindeki 26'ncı ile birlikte Orta Doğu'ya yönlendirildiği öne sürüldü.

USS gemisi aralık ayında 2 bin 100 askerden oluşan 26'ncı Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliği ile Afrika Deniz Aslanı Tatbikatı için yola çıkmış ve geçen hafta Fas açıklarına ulaşmıştı.



DENİZ, HAVA VE KARA GÜCÜ SAĞLAYACAK

AA'nın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan ABD Donanması, geminin güzergahını belirtmekten kaçındı.

Açıklamada, "USS Bataan ve üzerindeki Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliği, Deniz Kuvvetlerimizin esnekliğini göstermek üzere rutin faaliyetler yürütmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Donanma açıklamasında ayrıca, "Güvenlik gerekçesi ile gelecekteki faaliyetler hakkında konuşmuyoruz. Amfibi Harbe Hazır Grubu ve Deniz Piyadeleri Sefer Sefer Görev Birlikleri komutanlara dünyanın herhangi bir yerinde esnek ve hızlı bir deniz, hava ve kara görev gücü sağlıyor." denildi.

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