ABD ve İngiltere'den İran'a karşı flaş hamle! Hürmüz Boğazı'na...
İngiltere donanmasına ait iki geminin, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından Hürmüz Boğazı'nı kullanan İngiliz bandıralı gemilere eşlik etmek üzere boğaza gönderileceği bildirildi. Öte yadnan ABD de USS Bataan Amfibi gemisini 2 bin 100 kişilik askeri personel ile bölgeye yönlendirdi.İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace yaptığı açıklamada, hükümetin donanmaya İngiliz gemileri ve vatandaşlarını korumak için gerekli tüm adımları atması talimatı verdiğini duyurdu.
Bakan, bu kapsamda donanmaya ait "HMS Montrose" ve "HMS Defender" gemilerinin yeniden Hürmüz Boğazı'nda deniz devriyesi yapacağını bildirdi.
Wallace, taraflara itidal çağrısında bulunsa da ABD'nin Süleymani'yi öldürmesinde haklı olduğunu savundu.
"Irak'ın daveti üzerine bu ülkede bulunan ABD güçlerinin defalarca İran destekli militanlar tarafından hedef alındığını" kaydeden Wallace, Süleymani'nin bu militanların saldırılar için kullanılmasında merkezi rol üstlendiğini belirtti.
Wallace, "Uluslararası hukuk uyarınca ABD, vatandaşlarına yakın bir tehdit oluşturanlar karşısında kendini savunma hakkına sahip." dedi.
İRANLI KOMUTANIN ÖLDÜRÜLMESİ
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Hasdi Sabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de ülkede 3 gün ulusal yas ilan ederek, "ABD güçlerine sert karşılık verileceğini" duyurmuştu.
ABD, AMFİBİ GEMİYLE 2 BİN ASKER GÖNDERİYOR
Amerikan medyasında, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ile ABD-İran gerilimi tırmanırken Amfibi gemisininin üzerindeki 26'ncı Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliği ile birlikte Orta Doğu'ya yönlendirildiği öne sürüldü.
USS Bataan Amfibi gemisi aralık ayında 2 bin 100 askerden oluşan 26'ncı Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliği ile Afrika Deniz Aslanı Tatbikatı için yola çıkmış ve geçen hafta Fas açıklarına ulaşmıştı.
DENİZ, HAVA VE KARA GÜCÜ SAĞLAYACAK
AA'nın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan ABD Donanması, geminin güzergahını belirtmekten kaçındı.
Açıklamada, "USS Bataan ve üzerindeki Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliği, Deniz Kuvvetlerimizin esnekliğini göstermek üzere rutin faaliyetler yürütmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Donanma açıklamasında ayrıca, "Güvenlik gerekçesi ile gelecekteki faaliyetler hakkında konuşmuyoruz. Amfibi Harbe Hazır Grubu ve Deniz Piyadeleri Sefer Sefer Görev Birlikleri komutanlara dünyanın herhangi bir yerinde esnek ve hızlı bir deniz, hava ve kara görev gücü sağlıyor." denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Trump son noktayı koydu: Tereddüt yok! Vururuz
- İngiltere'den vatandaşlarına seyahat uyarısı
- İsrail'den zulüm! "Öldürülme kararı" anlamına geliyor
- Trump'tan İran'a yeni tehdit: 52 hedef belirledik!
- NATO'dan son dakika Irak kararı!
- İran gazetelerinde intikam manşetleri!
- Dünyanın konuştuğu firar! Şoke eden itiraf
- Dünyayı şoke eden olayda yeni detay!
- Süleymani'nin kızına Ruhani'den net yanıt
- ABD öncülüğündeki koalisyondan açıklama
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS’siz Kızılay personel alımı müjdesi! En az 5 bin lira maaşla Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- İzmir’de deprem şiddeti kaç? İzmir deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi!
- DSİ 35 mühendis alımı yapacak! DSİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? DSİ personel alımı başvuru şartları…
- Al bu takatukaları takatukacıya şeklinde başlayan tekerlemenin devamında hangisi söylenir?
- Kim Milyoner Olmak İster'de izleyenleri ekrana kilitleyen 125.000 TL değerindeki soru!
- Italo Martinenghi'nin yönettiği 1979 yapımı Süpermenler filminin başrol oyuncusu kimdir?
- Kendi ölümünü bilen kahinden korkunç kehanet! 3. Dünya Savaşı çıkacak mı? 2020 kehanetleri...
- En güçlü ordu hangi ülkede? 2020 Dünya askeri güç sıralaması… Türkiye kaçıncı sırada?
- 2020 evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı kaç lira oldu?
- 2020 Dul ve yetim aylığı ne kadar? Zamlı dul ve yetim aylığı kaç lira oldu?
- Açık Lise (AÖL) kayıt yenileme işlemleri başlıyor! 2020 AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?
- Göbeklitepe nerede, hangi şehirde? İnsanlık tarihini değiştiren Göbeklitepe önemi nedir?