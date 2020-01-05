ABD Büyükelçiliği yakınına 2 füze atıldı

Son dakika haberi: Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 füze atıldığı açıklandı. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına dün de füzeli saldırı düzenlenmişti...

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınına 2 füze düştü.

1 füzenin ise Yeşil Bölge'nin dışına düştüğü ve yaralılar olduğu bildirildi. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına dün de füzeli saldırı düzenlenmişti.

DÜN GECE DE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükumet binalarının ve ABD büyükelçiliği de dahil yabancı temsilciliklerin bulunduğu yeşil bölgede patlama meydana geldi. Saldırının roketle gerçekleştirildiği öğrenildi. Ülkenin Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne de füzeli saldırı düzenlendi.

Irak güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge'de bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınına, 2 adet füze atıldı.

Saldırı sonrası ABD Büyükelçiliğinde uyarı sirenlerinin çaldığı da belirtildi.