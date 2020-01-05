Pompeo: İran mesajı net şekilde aldı
Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, “Şüphem yok ki İran Başkan Trump’ın ne demek istediğini anlıyor, mesajı net şekilde aldılar” dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Şüphem yok ki İran Başkan Trump'ın ne demek istediğini anlıyor, mesajı net şekilde aldılar" dedi.
ZARİF'TEN AÇIKLAMA: SAVAŞ SUÇUDUR
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın, aralarında kültürel alanların da bulunduğu 52 İran sahasını hedef aldıklarına ilişkin açıklamasına, "Kültürel alanları hedef almak savaş suçudur." sözleriyle tepki gösterdi.
Zarif, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Donald Trump, cuma günü korkakça işlediği terörle, uluslararası hukuku tüm boyutlarıyla ihlal etmiştir. Şimdi uluslararası hukuku bir kez daha ihlal etmekle tehdit ediyor. Kültürel alanları hedef almak savaş suçudur." değerlendirmesinde bulundu.
Amerikalı diplomatların uluslararası hukuka saygı göstermediklerine dikkati çeken Zarif, "ABD'nin Batı Asya'da sonu gelmiştir." ifadesini kullandı.
"CÜRET ETMELERİ UZAK BİR İHTİMAL"
Trump'ın açıklamalarına bir tepki de İran'ın askeri kanadından geldi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Tahran'da yaptığı konuşmada, "Böyle bir işe cüret etmelerini uzak bir ihtimal görüyorum ama muhtemel bir çatışmada, bu 5 ve 2 rakamlarının neye karşılık geldiği o zaman belli olacaktır." dedi.
TRUMP'IN AÇIKLAMALARI
ABD Başkanı Trump, İran'ın ABD ordusuna ve vatandaşlarına yönelik tehditlerine Twitter'dan yanıt vererek, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Dünyayı, son zamanlarda yüzlerce İranlı protestocu ve hayatında öldürdüğü tüm insanların yanı sıra bir Amerikalıyı öldürüp birçoğunu da yaralayan teröristlerden temizlediğimiz için İran, bazı ABD unsurlarını hedef alma konusunda oldukça cesurca konuşuyor. (Süleymani) Zaten Büyükelçiliğimize saldırıyordu ve başka yerleri vurmak üzere hazırlık yapıyordu.
İran zaten yıllardır sorundan başka bir işe yaramadı. Bu bir uyarı olsun: İran, Amerikalılara veya Amerikan unsurlarına saldırırsa biz, (yıllar önce İran tarafından rehin alınan 52 Amerikalıyı temsilen) 52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız. Bazıları üst düzey, İran ve İran kültürü açısından çok önemli. Bu hedefler ve İran'ın kendisi çok hızlı ve çok sert bir şekilde vurulacaktır. ABD daha fazla tehdit istemiyor."
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