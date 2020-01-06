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Beyaz Saray'dan kritik İran açıklaması: Trump müzakere konusunda inançlı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
ABD'DEN FLAŞ İRAN AÇIKLAMASI!

Sözcüsü Kellyanne Conway, ABD Başkanı 'ın halen 'la nükleer anlaşma konusunu tekrar müzakere etme konusunda inançlı olduğunu bildirdi.

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