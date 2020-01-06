Son dakika: Trump'tan İran mesajı: Nükleer silah sahibi olamayacaklar

Son dakika haberi... ABD Başkanı Trump, “İran hiçbir zaman nükleer silah sahibi olamayacak” dedi.

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası yeni açıklamalar yapmaya devam ediyor.



Trump, "İran hiçbir zaman nükleer silah sahibi olamayacak" dedi.



