Son dakika: Trump'tan İran mesajı: Nükleer silah sahibi olamayacaklar
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
Son dakika haberi... ABD Başkanı Trump, “İran hiçbir zaman nükleer silah sahibi olamayacak” dedi.
Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası yeni açıklamalar yapmaya devam ediyor.
Trump, "İran hiçbir zaman nükleer silah sahibi olamayacak" dedi.
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