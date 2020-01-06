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Son dakika: Trump'tan İran mesajı: Nükleer silah sahibi olamayacaklar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
TRUMP'TAN İRAN MESAJI

Son dakika haberi... ABD Başkanı Trump, “ hiçbir zaman nükleer silah sahibi olamayacak” dedi.

Son dakika haberi... ABD Başkanı , Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası yeni açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Trump, "İran hiçbir zaman nükleer silah sahibi olamayacak" dedi.

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