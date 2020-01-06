Kremlin duyurdu: Merkel ile Putin görüşecek
Giriş Tarihi: 06.01.2020
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 11 Ocak’ta Rusya’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu.Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre Kremlin basın ofisinden yapılan açıklamada, tarafların, ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat'taki hava saldırısı sonrası Ortadoğu'da artan gerilim ile Suriye ve Libya'daki durum da dahil olmak üzere uluslararası gündemde yer alan önemli konuları görüşmeyi planladıkları belirtildi.
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