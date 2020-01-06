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Kremlin duyurdu: Merkel ile Putin görüşecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.01.2020
KREMLİN: MERKEL İLE PUTİN GÖRÜŞECEK

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir ’in daveti üzerine Almanya Başbakanı Angela ’in 11 Ocak’ta Rusya’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre Kremlin basın ofisinden yapılan açıklamada, tarafların, ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat'taki hava saldırısı sonrası 'da artan gerilim ile Suriye ve Libya'daki durum da dahil olmak üzere uluslararası gündemde yer alan önemli konuları görüşmeyi planladıkları belirtildi.

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