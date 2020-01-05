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Trump son noktayı koydu: Tereddüt yok! Vururuz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.01.2020 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
TRUMP SON NOKTAYI KOYDU: TEREDDÜT YOK! VURURUZ

Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldü. Bu kritik haber ABD-İran arasındaki ipleri kopardı. ABD Başkanı Donald , hesabından yaptığı son paylaşımda, olası bir İran saldırısına tereddüt etmeden karşılık verileceğini söyledi.

Donald , hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika Birleşik Devletleri askeri alanda 2 trilyon dolar harcama yaptı. Biz dünyanın en büyüğü ve açık ara en iyisiyiz! İran bir Amerikan Üssüne veya herhangi bir Amerikalıya saldırırsa, bu yepyeni güzel ekipmanlardan bazılarını tereddüt etmeden göndereceğiz" ifadelerini kullandı.
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