Trump son noktayı koydu: Tereddüt yok! Vururuz
Giriş Tarihi: 05.01.2020 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldü. Bu kritik haber ABD-İran arasındaki ipleri kopardı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, olası bir İran saldırısına tereddüt etmeden karşılık verileceğini söyledi.Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika Birleşik Devletleri askeri alanda 2 trilyon dolar harcama yaptı. Biz dünyanın en büyüğü ve açık ara en iyisiyiz! İran bir Amerikan Üssüne veya herhangi bir Amerikalıya saldırırsa, bu yepyeni güzel ekipmanlardan bazılarını tereddüt etmeden göndereceğiz" ifadelerini kullandı.
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