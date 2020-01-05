05 Ocak 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

İsrail'den zulüm! Tedavi için hastaların Gazze'den çıkışına izin vermiyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.01.2020 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
İSRAİL'DEN ZULÜM! ÖLDÜRÜLME KARARI ANLAMINA GELİYOR

Sağlık Bakanı Mey Keyle, 'in Gazzelilere tedavi amacıyla kentin dışına çıkış izni vermemesinin hastalar hakkında "öldürülme kararı" anlamına geldiğini söyledi.

Bakan Keyle, yaptığı açıklamada, engelinin yalnızca hastaları değil, refakatçileri de kapsadığını, aralarında kanser hastalarının da bulunduğu çeşitli sağlık sorunları yaşayan bebeklerin anneleri olmaksızın 'ya gelmek zorunda bırakıldığını kaydetti.

İsrail'in Gazzelilere tedavi amacıyla kentin dışına çıkış izni vermemesinin hasta haklarına karşı işlenen bir suç olduğunu, hastalar hakkında "öldürülme kararı" anlamına geldiğini belirten Keyle, uluslararası toplum ve insan hakları örgütlerine konuya karşı ciddi tavır alınması çağrısında bulundu.

'deki İnsan Hakları Merkezi'nin yayımladığı raporda, İsrail'in Ocak 2008 ile Aralık 2018 arasında yaklaşık 51 bin Filistinli hastanın Gazze'den tedavi amacıyla çıkışına engel olduğu kaydediliyor. Rapora göre, İsrail yalnızca geçen yıl tedavi amacıyla Gazze dışına çıkmak isteyenlerin yüzde 35'ine çıkış engeli getirdi.

Öte yandan daha önce 2018'de tedavi amacıyla Gazze'den çıkışına izin verilmeyen 56 kritik hastanın vefat ettiği açıklaması yapmıştı.

Savaş ve ablukanın 12 yıldır aralıksız sürdüğü Gazze'de sağlık sektöründe ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN