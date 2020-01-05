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Son dakika: ABD'nin Kenya'daki askeri üssüne saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.01.2020
ABD'NİN KENYA'DAKİ ASKERİ ÜSSÜNE SALDIRI

... Eş-Şebab örgütü, ’da askerlerinin ve Kenya askerlerinin bulunduğu üsse saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. ABD da saldırıyı doğruladı.

bağlantılı Eş-Şebab örgütü, 'da ve Kenya askerlerinin kullandığı üsse saldırı gerçekleştirildiğini ve savaş uçakları da dahil olmak üzere ABD askeri teçhizatının yok edildiğini iddia etti.

KENYA ORDUSU AÇIKLAMA YAPTI

Kenya ordusundan yapılan açıklamada ise, sabaha karşı düzenlenen operasyonla saldırıya karşılık verildiği ve 4 saldırganın öldürüldüğü duyuruldu. Kenya ordusu, üssün güvende olduğunu belirterek, saldırı sırasında yakıt tanklarında yangın çıktığını bildirdi. Bir görgü tanığı, üssün üzerinden dumanlar yükseldiğini ifade etti.



ABD (AFRİCOM), Kenya'daki Manda Körfezi'nde yer alan hava üssüne saldırı gerçekleştirildiğini doğrulayarak, durumun izlendiğini belirtti.

Açıklamada, Eş-Şebab'ın saldırıyı üstlendiği ve gelişmelerle ilgili daha sonra açıklama yapılacağı bildirildi. İHA

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