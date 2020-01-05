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KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Eastmed projesi Türkiye'nin onayı olmadan uygulanamaz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.01.2020 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
KKTC: BU PROJE TÜRKİYE'NİN ONAYI OLMADAN UYGULANAMAZ

Kuzey Türk Cumhuriyeti () Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı , " Doğal Gaz Boru Hattı" () projesinin, 'nin onayı olmadan hayata geçmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

UBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ve UBP Genel Başkanı Tatar, , ve Güney Rum yönetimi arasında imzalanan, İsrail doğal gazının deniz altından boru hattıyla Kıbrıs, Girit Adası ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasını öngören projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, Rum yönetimi ve Yunanistan'ın iş birlikçileriyle doğal gaz konusunda Türk tarafıyla anlaşmak yerine, gerçekleşmesi neredeyse mümkün görülmeyen bir projeye (Eastmed) yönelmesinin sadece düşmanca bir tutum olarak nitelenebileceğini vurguladı.

Başbakan Tatar, " ile Libya arasında imzalanan anlaşma (deniz sınırı anlaşması) dolayısıyla Eastmed projesinin Türkiye'nin de onayı olmadan hayata geçmesi mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Eastmed anlaşmasının bölgesel güvenlik gerçeklerine uygun olmadığına işaret eden Tatar, projenin ciddi bir istikrarsızlık potansiyelini de beraberinde getirdiğini belirtti.

Tatar, Rum-Yunan-İsrail üçlüsü tarafından imzalanan ancak uygulamaya girmesi için İtalya'nın da onayı beklenen Eastmed hakkında Rum tarafından yapılan açıklamaların tek hedefinin, Kıbrıs Türkü ile Türkiye'ye zarar vermek olduğuna dikkati çekti.

"SÖZ KONUSU GİRİŞİMİN SİYASİ HAYALLERDEN KAYNAKLANDIĞI GÖRÜLMEKTEDİR"

Kıbrıs ve bölgenin, uzlaşma ve iş birliğine ihtiyacı olduğunu belirten Tatar, 'nin Kıbrıs Türklerinin iradesini yansıtan bir devlet olduğunu ve Türkiye'nin de Ada'nın garantörü olarak KKTC'nin haklarının gasbedilmesine müsaade etmeyeceğini kaydetti.

Tatar, hidrokarbon kaynaklarının ekonomik yönden kazançlı pazarlara ulaştırılması için en uygun seçeneğin Türkiye olduğunun altını çizerek "Söz konusu girişimin (Eastmed) ekonomik değerlendirmelerden değil, Türkiye ve KKTC'yi, hakları olan kaynaklarından mahrum etmeye yönelik siyasi hayallerden kaynaklandığı görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Tatar, Doğu Akdeniz'deki enerji jeopolitiği, ülkelerin milli güç kapasiteleri ve mevcut askeri stratejik dengeler dikkate alındığında, Türkiye ve Kıbrıs Türklerini denklemden dışlamaya yönelik tüm teşebbüslerin yeni tırmanma risklerine neden olacağını savundu.

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İsrail, Yunanistan ve Rum Kesimi liderleri EastMed boru hattı projesini imzaladı İSRAİL, YUNANİSTAN VE RUM KESİMİ LİDERLERİ EASTMED BORU HATTI PROJESİNİ İMZALADI
İsrail, Yunanistan ve Rum Kesimi’nden EastMed adımı İSRAİL, YUNANİSTAN VE RUM KESİMİ’NDEN EASTMED ADIMI

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