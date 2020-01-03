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KKTC’den EastMed projesine tepki: Ütopik, gasp projesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.01.2020
KKTC’DEN TEPKİ: ÜTOPİK, GASP PROJESİ!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () Ekonomi ve Enerji Bakanı , İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi arasında Atina'da imzalanan Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi () ile ilgili olarak, "Bu mümkün olmayan, ütopik bir projedir" dedi.

Yunanistan ve Rumların bölgede gasp politikası güttüğünü ifade eden , "Doğu Akdeniz bölgesini bir Yunan-Rum gölü haline çevirmeye çalışıyorlar. Bölgede Türkiye'siz bir proje hayat bulamaz" dedi.

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı Deniz Yetki Alanları Mutabakatı'nın ardından İsrail, Yunanistan ve Rumların harekete geçtiğine işaret eden Taçoy, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalar yaptı.

" ütopik bir projedir" diyen Taçoy, "Böyle bir projenin kesinleşmiş bir maliyeti var mıdır? Bu maliyetin finansmanını nereden bulacaklardır? Proje ne kadar fizibıl ne kadar potansiyelli doğalgaz taşınacak?" sorularını sordu.

"TEK YOL TÜRKİYE"

Doğu Akdeniz'deki doğalgazın ancak Türkiye üzerinden Avrupa'ya pazarlanabileceğine vurgu yapan Taçoy, "Doğalgaz, üzerinden geçecek hatlar ile Türkiye'ye oradan da Avrupa'ya gidebilir. Dünya da bunun peşinde gidiyor" dedi.

"Rumlar ve Yunanistan, bölgede hem Kıbrıs Türkünün hem de Türkiye'nin haklarını gasp etmeye çalışıyor" diyen Taçoy, "Türkiye bölgede eşit ve denk bir politika izlemektedir. Libya ile yapılan anlaşma bunun bir göstergesidir. Diğer taraftan Rum ve Yunan ikilisi de daha farklı oyunlar peşinde gitmektedirler. Beyhude davranışlar sergilemektedirler. Bunlardan biri de EastMed'tir. Rumlar ve Yunanistan, Doğu Akdeniz'de hakimiyet kurma adına faaliyetlerde bulunuyor. Rum yönetimi lideri Nikos Anastasaidis'in, 'egemen devletiz' iddiasıyla 'doğalgazı tartışmam' dediğine de dikkat çeken KKTC'li Bakan, "Rum liderin bahsettiği devletin içerisinde Kıbrıslı Türklerin hak ve menfaatleri de vardır" diye konuştu.

İsrail, Yunanistan ve Rum Kesimi liderleri EastMed boru hattı projesini imzaladı İSRAİL, YUNANİSTAN VE RUM KESİMİ LİDERLERİ EASTMED BORU HATTI PROJESİNİ İMZALADI

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