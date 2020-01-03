KKTC’den EastMed projesine tepki: Ütopik, gasp projesi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi arasında Atina'da imzalanan Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi (EastMed) ile ilgili olarak, "Bu mümkün olmayan, ütopik bir projedir" dedi.Yunanistan ve Rumların bölgede gasp politikası güttüğünü ifade eden Hasan Taçoy, "Doğu Akdeniz bölgesini bir Yunan-Rum gölü haline çevirmeye çalışıyorlar. Bölgede Türkiye'siz bir proje hayat bulamaz" dedi.
Türkiye'nin Libya ile imzaladığı Deniz Yetki Alanları Mutabakatı'nın ardından İsrail, Yunanistan ve Rumların harekete geçtiğine işaret eden Taçoy, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalar yaptı.
"EastMed ütopik bir projedir" diyen Taçoy, "Böyle bir projenin kesinleşmiş bir maliyeti var mıdır? Bu maliyetin finansmanını nereden bulacaklardır? Proje ne kadar fizibıl ne kadar potansiyelli doğalgaz taşınacak?" sorularını sordu.
"TEK YOL TÜRKİYE"
Doğu Akdeniz'deki doğalgazın ancak Türkiye üzerinden Avrupa'ya pazarlanabileceğine vurgu yapan Taçoy, "Doğalgaz, KKTC üzerinden geçecek hatlar ile Türkiye'ye oradan da Avrupa'ya gidebilir. Dünya da bunun peşinde gidiyor" dedi.
"Rumlar ve Yunanistan, bölgede hem Kıbrıs Türkünün hem de Türkiye'nin haklarını gasp etmeye çalışıyor" diyen Taçoy, "Türkiye bölgede eşit ve denk bir politika izlemektedir. Libya ile yapılan anlaşma bunun bir göstergesidir. Diğer taraftan Rum ve Yunan ikilisi de daha farklı oyunlar peşinde gitmektedirler. Beyhude davranışlar sergilemektedirler. Bunlardan biri de EastMed'tir. Rumlar ve Yunanistan, Doğu Akdeniz'de hakimiyet kurma adına faaliyetlerde bulunuyor. Rum yönetimi lideri Nikos Anastasaidis'in, 'egemen devletiz' iddiasıyla 'doğalgazı tartışmam' dediğine de dikkat çeken KKTC'li Bakan, "Rum liderin bahsettiği devletin içerisinde Kıbrıslı Türklerin hak ve menfaatleri de vardır" diye konuştu.
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