Son dakika: Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi

Son dakika haberi: Irak Meclisi bugünkü oturumda ABD güçlerinin ülkedeki varlığını ele almak için toplandı. Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi...

Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkedeki varlığını ele almak için toplandı. Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis, Muhammed el-Halbusi başkanlığında toplandı. Şii milletvekilleri, oturum başlamadan önce "Amerika'ya hayır" ve "Bağdat özgür kalacak, Amerika dışarı" sloganları attı. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin de hazır bulunduğu toplantıda, ABD güçlerinin ülkedeki varlığı ele alındı.

ABD GÜÇLERİNİN ÜLKEDEN ÇIKARILMASINA KARAR VERİLDİ

Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi...