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Irak'ta Hizbullah'tan "ABD üslerinden uzak durun" uyarısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.01.2020 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020
IRAK'TA HİZBULLAH'TAN ABD ÜSLERİNDEN UZAK DURUN UYARISI

'ta Hizbullah Tugayları'ndan güvenlik güçlerine flaş uyarı geldi. Yapılan yazılı açıklamada, Iraklı güvenlik güçlerinden, yarın akşam saatlerinden itibaren, ABD askeri üslerinden en az bin metre uzakta durmaları istendi.

'ta Hizbullah Tugayları, güvenlik güçlerinden, ABD askeri üslerinin bulunduğu bölgelerden uzak durmalarını istedi.

Hizbullah Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Iraklı güvenlik güçlerinden, yarın akşam saatlerinden itibaren, ABD askeri üslerinden en az bin metre uzakta durmaları istendi.

'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına ve Salahaddin vilayetindeki ABD'li askerlerin kaldığı Beled Üssü'ne füzeli saldırı düzenlenmişti.

ABD'nin, 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınına düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i öldürmesinin ardından Washington ile Tahran arasında gerilim tırmanmıştı.

İran yönetimi ise öldürülen komutanların intikamının alınacağ��nı açıklamıştı.

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı BAĞDAT'TA ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ YAKINLARINA FÜZELİ SALDIRI

Son dakika: İranlı General Süleymani'nin vurulma anına ait görüntüler yayınladı |VİDEO SON DAKİKA: İRANLI GENERAL SÜLEYMANİ'NİN VURULMA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER YAYINLADI |VİDEO

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