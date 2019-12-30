Somali İstihbarat Ajansı: Saldırı yabancı bir ülke tarafından planlandı

Geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan ve içlerinde 2 Türk'ün de hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili olarak Somali İstihbarat Ajansı bir açıklama yaptı: Mogadişu'da 81 kişinin öldüğü bombalı saldırı yabancı bir ülke tarafından planlandı.

Somali istihbaratı, hafta sonu aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu onlarca kişinin ölümüne yol açan başkent Mogadişu'daki bombalı saldırının yabancı bir ülke tarafından planlandığını duyurdu.



RAPOR SUNULDU

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA) tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başkent Mogadişu'daki saldırıya ilişkin hazırlanan ön raporun hükümete sunulduğu belirtildi.

HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

Saldırının yabancı bir ülke tarafından planlandığı ve yönetildiği aktarılan açıklamada, olayın aydınlatılması için bazı uluslararası istihbarat servisleriyle çalışılacağı kaydedildi. 81 kişinin öldüğü saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Mogadişu'da cumartesi günü gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmişti.

TÜRKİYE YARDIM ELİNİ UZATTI

Türkiye Sağlık Bakanlığı, saldırının ardından yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçmiş, bu kapsamda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik ekibi Somali'ye göndermişti. Patlamada hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalili Türkiye'ye getirilmişti.