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Dmitry Peskov: ABD, Rusya’yı bilgilendirmedi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.12.2019 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019
ABD 'VURDUK' DEMİŞTİ! RUSYA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA...

Sözcüsü Dmitry Peskov, ’nin ’ta Ketaib Hizbullah örgütüne yönelik düzenlediği hava saldırısına ilişkin ’yı bilgilendirmediğini söyledi.

Sözcüsü Dmitry Peskov, 'nin İran'a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah (KH) örgütüne yönelik ve 'deki hava operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İSTİKRARIN BOZULMASINA YOL AÇAN HERHANGİ BİR EYLEM..."

Peskov, ABD'nin Suriye ve Irak'taki operasyonlarına ilişkin Rusya'yı bilgilendirmediğini söyledi. Terörü ortadan kaldırmaya yönelik her türlü eylemin olumlu değerlendirildiğini belirten Peskov, "Öte yandan, istikrarın bozulmasına yol açan herhangi bir eylem yalnızca olumsuz olarak değerlendirilebilir. Bu kriterler her zaman uygulanır" dedi.

Son dakika: ABD, Irak ve Suriye'de İran destekli tugayları vurdu SON DAKİKA: ABD, IRAK VE SURİYE'DE İRAN DESTEKLİ TUGAYLARI VURDU

ABD DÜN IRAK VE SURİYE'DE 5 HEDEFİ VURDUĞUNU A��IKLAMIŞTI

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, ABD kuvvetlerinin KH örgütünün Irak ve Suriye'deki 5 hedefini vurduğunu açıklamıştı.

Haşdi Şabi'nin içindeki gruplardan KH örgütü, Irak'ın Kerkük kentinde koalisyon güçlerine ait bir üsse saldırmış, bir ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, dört ABD askeri ve 2 Irak askeri yaralanmıştı.

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