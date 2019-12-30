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Mike Pompeo Kıbrıs'a gidiyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.12.2019
MİKE POMPEO'DAN KIBRIS'A DİKKAT ÇEKEN ZİYARET

Dışişleri Bakanı , 7 Ocak'ta 'a giderek KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüşecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3-7 Ocak'ta Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Özbekistan'ı ziyaret edecek Pompeo, son olarak 7 Ocak'ta 'a gidecek.

ANASTASİADİS VE AKINCI İLE BİR ARAYA GELECEK

Açıklamada, Anastasiadis ve Akıncı ile bir araya gelecek olan Pompeo'nun "BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda iki bölgeli, iki toplumlu federasyon olarak Kıbrıs'ın birleşmesi için yürütülen çabalara ABD'nin desteğini teyit edeceği" belirtildi.

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