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Libya Hafter'in yabancı milislerini bomladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.12.2019
LİBYA HAFTER'İN YABANCI MİLİSLERİNİ BOMLADI

Libya'nın meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti kuvvetleri, başkent Trablus'un güneyinde konuşlanan darbeci Halife Hafter'e bağlı paralı yabancı milisleri ağır topçu ateşiyle vurdu.

UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Trablus'un güneyindeki Yermuk bölgesinde konuşlanan Hafter'e bağlı çok uluslu milislerden oluşan birliğin silah deposunun ağır topçu ateşiyle bombalandığı duyuruldu.

Topçu bombardımanı, keşif ve hedef gözetleme ekipleri tarafından yapılan tespitlerin ardından gerçekleştirildi.

Hafter'e bağlı silahlı milislerin dün başkentin güneyindeki Salahaddin bölgesine düzenlediği saldırı, UMH kuvvetleri tarafından püskürtülmüştü. Söz konusu saldırının yerleşim bölgelerine ulaşması nedeniyle çok sayıda sivil bölgeyi boşaltmaya başlamıştı.

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