Mossad'dan İran uyarısı!

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Mossad'ın üst düzey yöneticileri onuruna bir resepsiyon düzenledi. Mossad Başkanı Yossi Cohen, İran'ın nükleer programının kendileri için bir tehdit olduğunu söyledi.

İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen, İran'ın İsrail için öncelikli bir mesele olduğunu söyledi.

İsrail'in Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Mossad'ın üst düzey yöneticileri onuruna bir resepsiyon düzenledi.

Resepsiyonda, İran'ın İsrail için öncelikli bir mesele olduğunu belirten Cohen, "İran'ın nükleer program, balistik füze, bölgedeki etkinlik ve teröre destek dahil tüm faaliyetleri İsrail'e yönelik tehdittir." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 30 Nisan 2018'de düzenlediği basın toplantısında, İran'ın nükleer anlaşmaya rağmen gizli nükleer silah faaliyetlerinde bulunduğunu iddia etmişti.

İran, nükleer enerji geliştirme programının barışçıl amaçlarla kullanıldığını vurgularken ABD ise mayıs 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamış ve İran'ın petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koymuştu.