İtalya Başbakanı ile Mısır Cumhurbaşkanı telefonda görüştü
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi’ye Mısır’da 2016’da ölü bulunan İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni konusunda adli işbirliğinin ivedilikle yeniden başlatılması çağrısı yaptı.
İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Conte ile Sisi'nin uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Görüşmenin merkezinde, ikili ilişkiler, Libya krizi, Akdeniz bölgesindeki güçlükler ve özellikle de Giulio Regeni'nin öldürülmesi hadisesinde adli işbirliğine yönelik temasların acil olarak yeniden başlatılması konuları yer aldı." ifadesi kullanıldı.
İngiliz Cambridge Üniversitesinde doktora yapan 28 yaşındaki Giulio Regeni, Mısır'daki işçi sendikaları ve aktivistlerle ilgili araştırma yapmak üzere bu ülkede bulunduğu sırada 25 Ocak 2016'da ortadan kaybolmuş, 3 Şubat'ta Kahire-İskenderiye yolunda cesedi bulunmuştu.
İtalyan savcılar, kısa süre önce İtalyan parlamentosunda konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, Regeni'nin günlerce işkence gördüğünü belirtmiş ve Mısır makamlarının kendilerini 4 kez yanlış yönlendirmeye kalkıştığını tespit ettiklerini bildirmişti.
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