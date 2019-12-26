26 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Rusya'dan Libya açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.12.2019 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019
RUSYA'DAN LİBYA AÇIKLAMASI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ’nın, hem çok sayıda ülkeden paralı askerler hem de terörist unsurlar için sığınak haline geldiğini söyledi.

Peskov, gazetecilerin, 'da Rus paralı askerlerinin bulunup bulunmadığı yönündeki sorusunu yanıtladı.

Libya'da çok sayıda paralı asker olduğuna dikkati çeken Peskov, "Libya'nın bazı iyi bilinen ülkeler grubu tarafından yıkılmasının ardından, Libya'nın hem çok sayıda ülkeden paralı askerler hem de terörist unsurlar için sığınak haline geldiğinden eminiz. Bunların hepsi, bilinen ülkelerin Libya'nın devlet yapısını yıkma yönündeki eylemlerin sonucudur." dedi.

Peskov, "Rus vatandaşlarının bu tür çatışmalara paralı asker olarak katılmaları Kremlin'i endişelendiriyor mu" sorusunu ise şöyle cevap verdi:

"Biz, Libya'daki durumdan genel olarak endişeliyiz. Farklı ülkelerin vatandaşları dünyanın her köşesindeki çatışmalara paralı asker olarak katılıyor. Tüm vatandaşların hareketlerini kontrol etmek imkansızdır. Elbette, buna karşı çıkmak önemlidir. Mesela, Putin'in de söylediği gibi, Kürtlerin kontrol altında olan 'deki hapishanelerde ülkemizden çok sayıda vatandaş var. Orada, ve diğer Avrupa ülkelerinden de vatandaşlar bulunuyor."

Son dakika: Libya: Savaş daha da şiddetlenirse Türkiye’den asker talep edeceğiz LİBYA: SAVAŞ DAHA DA ŞİDDETLENİRSE TÜRKİYE'DEN ASKER TALEP EDECEĞİZ
Başkan Erdoğan Libya anlaşmasındaki Kaddafi detayı |Video sondakika gelişmesi BAŞKAN ERDOĞAN LİBYA ANLAŞMASINDAKİ KADDAFİ DETAYI |VİDEO SONDAKİKA GELİŞMESİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN