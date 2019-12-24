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24.12.2019

Libya’yı "gözü" uğruna savunan lider Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye’nin Libya anlaşması gerçeği!

Türkiye’nin Doğu Akdeniz'de Libya ile imzaladığı anlaşma bir anda dengeleri değiştirdi. Peşinden gelen bir tartışma ise hala sürüyor. O tartışma Libya’ya asker gönderilip gönderilmeyeceği üzerine şekillendi. Muhalefet çok net bir şekilde, asker gönderilmesine şiddetle karşı çıkıtı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de bu tarihi anlaşma ile şer güçlerinin oyununu bozması ve muhalefetin tavrı gündeme Mustafa Kemal Atatürk'ün Libya'da verdiği mücadeleleri getirdi. Atatürk, bir zamanlar vatan toprağı olan Libya’yı "gözü" uğruna ve canı pahasına savunan bir liderdi. Bu hani bugünler de "askerin ne işi var Libya'da?" diyenlere yanıt niteliğinde bir kanıttır! Libya mücadelesi anında Atatürk’ün gözüne İtalyan kuvvetlerinin bombalamaları sırasında bir kireç taşının parçası “çelik mavisi” gözüne isabet eder. Görüntülerde, Atatürk'ün gözündeki şehlalığın Libya'daki vatan mücadelesinden kalma bir hatıra olduğu tarihi bir kanıttır. Peki, Atatürk, Libya günlerinde neler yaşadı? Hangi mücadeleleri verdi? İşte A Haber’in günümüzden geçmişe Atatürk ve Libya anlaşması üzerinden analiz ettiği haber…

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