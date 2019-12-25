Son dakika: Kanada'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Merkezi'nden yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün'un 188 kilometre batısındakiolduğu bildirildi.

Depremin, yerin 10 kilometre altında meydana geldiği ve Vancouver'ın yanı sıra Richmond kentinde de hissedildiği belirtildi.

Deprem sonrası can ya da mal kaybı yaşanmazken, Tsunami uyarısı yapılmadı.

Pasifik Okyanusu açıklarında pazartesiden bu yana 4,8 ile 6,0 büyüklüğünde 5 deprem daha yaşanmıştı.