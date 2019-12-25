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Son dakika: Kanada'da 6,2 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.12.2019 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
6,2'LİK DEPREMLE SALLANDILAR

Son dakika haberi... 'nın British Columbia eyaletinin kentinde 6,2 büyüklüğünde meydana geldi.

Kanada Merkezi'nden yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Vancouver'un 188 kilometre batısındaki Port Hardy olduğu bildirildi.

Depremin, yerin 10 kilometre altında meydana geldiği ve Vancouver'ın yanı sıra Richmond kentinde de hissedildiği belirtildi.

Deprem sonrası can ya da mal kaybı yaşanmazken, Tsunami uyarısı yapılmadı.

Pasifik Okyanusu açıklarında pazartesiden bu yana 4,8 ile 6,0 büyüklüğünde 5 deprem daha yaşanmıştı.

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