Son dakika: Kanada'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 25.12.2019 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
Son dakika haberi... Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Kanada Deprem Merkezi'nden yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Vancouver'un 188 kilometre batısındaki Port Hardy olduğu bildirildi.
Depremin, yerin 10 kilometre altında meydana geldiği ve Vancouver'ın yanı sıra Richmond kentinde de hissedildiği belirtildi.
Deprem sonrası can ya da mal kaybı yaşanmazken, Tsunami uyarısı yapılmadı.
Pasifik Okyanusu açıklarında pazartesiden bu yana 4,8 ile 6,0 büyüklüğünde 5 deprem daha yaşanmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Avrupa Birliği'nden Cemal Kaşıkçı çağrısı
- O ülkede 7 asker 35 sivil öldü
- O ülkede 6,2'lik deprem
- Darbeci Hafter güçleri sivil yerleşim alanını bombaladı
- Netanyahu'dan Ürdün Vadisi skandalı
- Almanya sığınmacı çocukları ölüme terk ediyor
- Putin: Tarihte bir ilk yaşanıyor
- ABD askerlerinin yerini değiştirecek
- Irak'ta DEAŞ saldırısı: 5 ölü, 10 yaralı
- Görenleri şoke eden olay! Uçak köprü altında sıkıştı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Noel nedir, neden kutlanır? Noel ile yılbaşı arasındaki fark nedir?
- 25 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?
- Mersin’de yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Çarşamba Mersin okullar tatil mi?
- EDHO Meryem öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Meryem geri mi dönüyor?
- Bekçilik sınavı ne zaman açıklanacak? EGM PA 2019 Bekçilik mülakat sonuçları için geri sayım!
- Gece terörü hastalığı nedir? Gece terörü hastalığı belirtileri nelerdir?
- Masterchef final ne zaman? Masterchef büyük ödül ne kadar?
- Binlerce öğrenci bekleyişte! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? meb.gov.tr AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölüm izle! EDHO 153. bölüm tek parça izle! | ATV
- Montrö sözleşmesi nedir? Montrö Boğazlar Sözleşmesi maddeleri nelerdir?
- Adana yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Çarşamba Adana okullar tatil mi Valilik MEB açıklaması!
- Beklenen kar yağışı kapıda! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son dakika İstanbul kar yağışı açıklaması!