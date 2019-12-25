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Son dakika: İran'a ait savaş jeti düştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.12.2019 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
İRAN'A AİT SAVAŞ JETİ DÜŞTÜ

Son dakika haberi... ’ın Erdebil eyaletinde bulunan 'na savaş jeti düştü. Erdebil Valiliğinden yetkililer, savaş jetinin düştüğünü teyit ederek gerekli incelemelerin ardından ayrıntıları açıklayacaklarını ifade etti.

'da Erdebil eyaletinde bulunan 'na İran'a ait bir savaş jetinin düştüğü duyuruldu. Erdebil eyaletine bağlı Serein şehrinde alçak uçuş yaptığı gözlemlenen savaş jetinin aktif olmayan bir yanardağ olan Sabalan Dağı'na düştüğü ifade edildi. Savaş jetinin düştüğü bölgeye gerekli incelemeleri yapmak için asker gönderildiği belirtildi.

Erdebil Valiliğinden yetkililer, savaş jetinin düştüğünü teyit ederek gerekli incelemelerin ardından ayrıntıları açıklayacaklarını ifade etti.

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