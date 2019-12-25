Son dakika: İran'a ait savaş jeti düştü
Giriş Tarihi: 25.12.2019 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
Son dakika haberi... İran’ın Erdebil eyaletinde bulunan Sabalan Dağı'na savaş jeti düştü. Erdebil Valiliğinden yetkililer, savaş jetinin düştüğünü teyit ederek gerekli incelemelerin ardından ayrıntıları açıklayacaklarını ifade etti.İran'da Erdebil eyaletinde bulunan Sabalan Dağı'na İran'a ait bir savaş jetinin düştüğü duyuruldu. Erdebil eyaletine bağlı Serein şehrinde alçak uçuş yaptığı gözlemlenen savaş jetinin aktif olmayan bir yanardağ olan Sabalan Dağı'na düştüğü ifade edildi. Savaş jetinin düştüğü bölgeye gerekli incelemeleri yapmak için asker gönderildiği belirtildi.
Erdebil Valiliğinden yetkililer, savaş jetinin düştüğünü teyit ederek gerekli incelemelerin ardından ayrıntıları açıklayacaklarını ifade etti.
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