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Rumlar İsrail'den umduğunu bulamadı: Türkiye'ye karşı savaş gemisi göndermeyiz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.12.2019 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019
RUMLARA ŞOK! GÜVENDİĞİ DAĞLARA KAR YAĞDI...

Dışişleri Bakanı Israel Katz, ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasına karşı olduklarını ancak bunun savaş gemileri gönderecekleri anlamına gelmediğini söyledi.

ile arasında geçen ay imzalanan anlaşma, 'den Avrupa'ya taşımak için 'in altında inşa edilmesi planlanan boru hattının güzergahını keserek projeyi imkansız hale getiriyor. Buna rağmen İsrail, ve Rum Kesimi söz konusu doğal gaz boru hattının inşası için önümüzdeki ay anlaşma imzalamaya hazırlanıyor.

SORULARA CEVAP VERDİ

İsrail'in Kanal 13 televizyonuna röportaj veren Katz, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun geçen cuma günü Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) lideri 'a "Türkiye-Libya anlaşmasının yasa dışı olduğunu söylediği" yönünde basında yer alan haberlerle ilgili kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

"TÜRKİYE'YE SAVAŞ GEMİLERİ GÖNDERECEĞİMİZ ANLAMINA GELMİYOR"

Söz konusu açıklamayı teyid eden ve bunun yönetimin resmi pozisyonu olduğunu ifade eden Katz, "İsrail de üyesi olan Türkiye de bir çatışma istemiyor. Bu anlaşmayı yasa dışı görmemiz Türkiye'ye savaş gemileri göndereceğimiz anlamına gelmiyor."

İLK RESMİ AÇIKLAMA

Katz'ın Türkiye-Libya anlaşmasına yönelik sözleri, Tel Aviv yönetiminden konuyla ilgili gelen ilk resmi açıklama olma niteliği taşıyor. Türkiye ile Libya'daki UMH arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

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