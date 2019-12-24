Rumlar İsrail'den umduğunu bulamadı: Türkiye'ye karşı savaş gemisi göndermeyiz
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasına karşı olduklarını ancak bunun savaş gemileri gönderecekleri anlamına gelmediğini söyledi.
Türkiye ile Libya arasında geçen ay imzalanan anlaşma, İsrail'den Avrupa'ya doğal gaz taşımak için Akdeniz'in altında inşa edilmesi planlanan boru hattının güzergahını keserek projeyi imkansız hale getiriyor. Buna rağmen İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi söz konusu doğal gaz boru hattının inşası için önümüzdeki ay anlaşma imzalamaya hazırlanıyor.
SORULARA CEVAP VERDİ
İsrail'in Kanal 13 televizyonuna röportaj veren Katz, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun geçen cuma günü Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'a "Türkiye-Libya anlaşmasının yasa dışı olduğunu söylediği" yönünde basında yer alan haberlerle ilgili kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
"TÜRKİYE'YE SAVAŞ GEMİLERİ GÖNDERECEĞİMİZ ANLAMINA GELMİYOR"
Söz konusu açıklamayı teyid eden ve bunun Tel Aviv yönetimin resmi pozisyonu olduğunu ifade eden Katz, "İsrail de NATO üyesi olan Türkiye de bir çatışma istemiyor. Bu anlaşmayı yasa dışı görmemiz Türkiye'ye savaş gemileri göndereceğimiz anlamına gelmiyor."
İLK RESMİ AÇIKLAMA
Katz'ın Türkiye-Libya anlaşmasına yönelik sözleri, Tel Aviv yönetiminden konuyla ilgili gelen ilk resmi açıklama olma niteliği taşıyor. Türkiye ile Libya'daki UMH arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.
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