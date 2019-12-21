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Türkiye'den çok net Doğu Akdeniz ve Libya açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.12.2019 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019
TÜRKİYE'DEN ÇOK NET DOĞU AKDENİZ VE LİBYA AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre; İletişim Başkanı : 'deki egemenlik haklarının ihlaline izin vermeyecektir. ile varılan mutabakat egemenlik haklarımızın tescilidir. Türkiye bölgede yadsınamayacak bir aktör olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

İletişim Başkanı , 'deki gelişmeler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Altun, " Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarının ihlaline izin vermeyecektir. ile varılan mutabakat egemenlik haklarımızın tescilidir. Anlaşmayla ülkemiz gücünü pekiştirmiştir. Türkiye bölgede yadsınamaycak bir aktör olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye'nin Antalya Körfezi'ne hapsedilmesi kabul edilemez" dedi.

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