Türkiye'den çok net Doğu Akdeniz ve Libya açıklaması

Son dakika haberine göre; İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarının ihlaline izin vermeyecektir. Libya ile varılan mutabakat egemenlik haklarımızın tescilidir. Türkiye bölgede yadsınamayacak bir aktör olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Altun, "Türkiye Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarının ihlaline izin vermeyecektir. Libya ile varılan mutabakat egemenlik haklarımızın tescilidir. Anlaşmayla ülkemiz gücünü pekiştirmiştir. Türkiye bölgede yadsınamaycak bir aktör olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye'nin Antalya Körfezi'ne hapsedilmesi kabul edilemez" dedi.