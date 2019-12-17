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Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervi belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
4 KATRİLYON DOĞAL GAZ REZERVİ TESPİT EDİLDİ

Kuzey Türk Cumhuriyeti () Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan , bölgesinde 4 katrilyon feet (fit) küplük doğal gaz rezervi saptandığını söyledi.

Bakan , "Bölgede şu ana kadar henüz daha 107 trilyon feet küplük rezerve ulaşıldığını" kaydederek, "Bu da şu demektir, ortada keşfedilmemiş, ulaşılmamış 3.9 trilyon feet küplük bir rezerv var" dedi. Demirören Haber Ajansı'na açıklamalar yapan Taçoy, bölgede 'siz bir adım atılamayacağına işaret etti.

bölgesinin öneminin giderek arttığına dikkat çeken Taçoy, "Birçok ülke bölgede konuşlanmaya çalışmaktadır. Türkiye'nin bölgede denge unsuru olması kaçınılmaz bir gerçekliktir. Türkiye, bölgede denge unsuru olmazsa, bu güneydoğu Akdeniz havzası bir Elen (Yunan) gölüne dönecektir" dedi.

"TÜRKİYE DENGE UNSURU"

Rum tarafının doğu Akdeniz için yaptığı anlaşmalara da dikkat çeken Taçoy, "Rumların, 'le ile yapmış olduğu anlaşmalar, bunu cazibe olarak gören ve 'nın Kıbrıs adasına gerek askeri olarak gerekse ekonomik varlıklara sahip çıkmak için gelmeleri olayı çok daha farklı noktalara götürecektir ve ortamı gerecektir" diye konuştu.

Türkiye'nin bölgedeki varlığının denge unsuru olduğuna da işaret eden Taçoy, "Doğal gaz rezervlerinin korunması ve ortaya çıkması için Türkiye'nin bölgedeki varlığının mutlaka olması gerektiğine" vurgu yaptı.

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