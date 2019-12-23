Çipras'tan tarihe geçecek "Türkiye'den korkuyorum" itirafı
Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras, Türk-Yunan ilişkileri hakkında konuştu. Tarihe geçecek itiraflara imza atan Çipras, Ege'de Türkiye ile karşı karşıya gelmekten korktuğunu söyledi. Türkiye için yaptırım ve veto çağrısı yapan Çipras, "Eğer Türkiye ile bir şey yaşanır ise tek başımıza olacağız." şeklinde konuştu.
Türk-Yunan ilişkileri ve iki ülke arasındaki sorunlar hakkında açıklamalarda bulunan Yunanistan'ın eski Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupa'dan Türkiye'ye yaptırım uygulamasını isterken, şu andaki Yeni Demokrasi (ND) Partisi iktidarını da hazırlıksız olmakla suçladı.
Kendisinin Yunanistan'ı jeopolitik açıdan seviye atlatmayı başardığını öne süren Çipras ''Bunu acilen yapmamız gerekiyordu. Ülkenin devamlılığının olması gerekiyor. Biz öz eleştiriye açığız'' ifadelerini kullandı.
''TÜRKİYE KARŞISINDA HEP TEDİRGİNDİM''
Türkiye karşısında tedirgin olduğunu dile getiren Çipras, ''Avrupa Birliği ihtiyatlı davranıyor. Hükümet de hazırlıksızdı. Bu alanda, geçen dönemde elde ettiğimiz başarının kurbanıyız'' ifadelerini kullandı.
"SICAK TEMASTAN KORKUYORDUM"
Aleksis Çipras ''Başbakanlığınız döneminde Ege'de sıcak temastan korkuyor muydunuz?'' sorusuna ''Eğer korkmuyordum dersem, yalan söylemiş olurum'' yanıtını vererek, ''Eğer Türkiye ile bir (sıcak temas) şey yaşanır ise tek başımıza olacağız. Avrupa yaptırımlarına, hatta vetoya ihtiyaç var. Kimse bize kesin gözüyle bakmamalı'' dedi.
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