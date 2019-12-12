Son dakika: Rus uçak gemisinde yangın! Yaralılar var
Giriş Tarihi: 12.12.2019 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019
Son dakika haberine göre Rusya’nın Admiral Kuznetsov uçak gemisinde onarım çalışmaları esnasında yangın çıkması sonucu 3 kişinin yaralandığı açıklandı.Rus Donanması'na ait tek uçak gemisi Admiral Kuznetsov'da çıkan yangın sonucu 3 kişi yaralandı.
Admiral Kuznetsov uçak gemisinin Barents Denizi Limanı'nda demirli bulunduğu, onarım çalışmaları esnasında yangın çıktığı belirtildi.
Elektrik odasında başladığı belirtilen yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği aktarıldı.
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