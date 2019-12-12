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Son dakika: Rus uçak gemisinde yangın! Yaralılar var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.12.2019 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019
RUS UÇAK GEMİSİNDE YANGIN! YARALILAR VAR

Son dakika haberine göre ’nın uçak gemisinde onarım çalışmaları esnasında çıkması sonucu 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

Rus Donanması'na ait tek uçak gemisi 'da çıkan sonucu 3 kişi yaralandı.

Admiral Kuznetsov uçak gemisinin Barents Denizi Limanı'nda demirli bulunduğu, onarım çalışmaları esnasında yangın çıktığı belirtildi.
Son dakika: Rus uçak gemisi Admiral Kuznetsov'da yangın! Yaralılar var SON DAKİKA: RUS UÇAK GEMİSİ ADMİRAL KUZNETSOV'DA YANGIN! YARALILAR VAR

Elektrik odasında başladığı belirtilen yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği aktarıldı.

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