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Rusya-Almanya gerginlik tırmanıyor! Sınır dışı edecekler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.12.2019
RUSYA-ALMANYA GERGİNLİK TIRMANIYOR! SINIR DIŞI EDECEKLER

Almanya'nın hamlesine misilleme olarak iki Alman diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından bu sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Büyükelçiliğinde istihbaratçı olarak görev yapan iki diplomatı sınır dışı etme kararı sebebiyle Almanya'nın 'nin gün içerisinde bakanlığa çağrılacağı bildirilmişti.

Almanya'nın hamlesine misilleme olarak iki Alman diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu. Alman diplomatların 7 gün içerisinde Rusya'yı terk etmeleri istendi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından bu sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Büyükelçiliğinde istihbaratçı olarak görev yapan iki diplomatı sınır dışı etme kararı sebebiyle Almanya'nın 'nin gün içerisinde bakanlığa çağrılacağı bildirilmişti.

Geçtiğimiz 4 Aralık günü Bakanlığından yapılan açıklamada, Viyana Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğindeki iki çalışanın "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, bu adımın, 'ta Berlin'deki 'nda işlenen Tornike K. cinayetinin aydınlatılmasında Rus makamlarının iş birliği yapmadığı gerekçesiyle atıldığı ifade edilmişti.

NE OLMUŞTU?
Tornike K. 23 Ağustos'ta Tiergarten Parkı'nda silahla vurularak öldürülmüştü.

zanlısı Rus vatandaşı Vadim K. gözaltına alınmış, olayda kullanılan silah da ele geçirilmişti.

Alman basınında Tornike K'nin birçok isim kullandığı belirtilerek öldürülen kişinin Berlin'de yaşadığı sırada Zelimhan K. ismini kullandığı, Rus istihbaratınca da bu isimle bilindiği ifade edildi.

Tornike K'nin Çeçenistan'da Rusya'ya karşı mücadele ettiği ileri sürülmüştü.

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