Rusya-Almanya gerginlik tırmanıyor! Sınır dışı edecekler
Rusya Dışişleri Bakanlığı Almanya'nın hamlesine misilleme olarak iki Alman diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından bu sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Berlin Büyükelçiliğinde istihbaratçı olarak görev yapan iki diplomatı sınır dışı etme kararı sebebiyle Almanya'nın Rusya Büyükelçisi'nin gün içerisinde bakanlığa çağrılacağı bildirilmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Almanya'nın hamlesine misilleme olarak iki Alman diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu. Alman diplomatların 7 gün içerisinde Rusya'yı terk etmeleri istendi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından bu sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Berlin Büyükelçiliğinde istihbaratçı olarak görev yapan iki diplomatı sınır dışı etme kararı sebebiyle Almanya'nın Rusya Büyükelçisi'nin gün içerisinde bakanlığa çağrılacağı bildirilmişti.
Geçtiğimiz 4 Aralık günü Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Viyana Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğindeki iki çalışanın "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan edildiği belirtilmişti.
Açıklamada, bu adımın, 23 Ağustos'ta Berlin'deki Tiergarten Parkı'nda işlenen Tornike K. cinayetinin aydınlatılmasında Rus makamlarının iş birliği yapmadığı gerekçesiyle atıldığı ifade edilmişti.
NE OLMUŞTU?
Tornike K. 23 Ağustos'ta Tiergarten Parkı'nda silahla vurularak öldürülmüştü.
Cinayet zanlısı Rus vatandaşı Vadim K. gözaltına alınmış, olayda kullanılan silah da ele geçirilmişti.
Alman basınında Tornike K'nin birçok isim kullandığı belirtilerek öldürülen kişinin Berlin'de yaşadığı sırada Zelimhan K. ismini kullandığı, Rus istihbaratınca da bu isimle bilindiği ifade edildi.
Tornike K'nin Çeçenistan'da Rusya'ya karşı mücadele ettiği ileri sürülmüştü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Hava saldırı alayından sonra Rusya'dan ikinci hamle!
- Soykırım inkarcısı Handke hakkında flaş karar
- Barbar damat düğünde terör estirdi
- Fransız polisinden eylemcilere sert müdahale
- Kenya'da iki otobüs çarpıştı: 7 ölü, 60 yaralı
- ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den Temsilciler Meclisi'ne 'Türkiye' brifingi
- Gökten inek düştü! Duyanlar kulaklarına inanamadı...
- Putin onaylarsa resmen yasaklanacak
- Rusya fırlattı! Test aşaması başladı
- Rus uçak gemisinde yangın! Yaralılar var
- Çorum'da kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi! Başkan Erdoğan, Çorum Valisi'nden bilgi aldı
- Ankara'da ilaç kaçakçılarına operasyon! 3 kişi yakalandı
- Türkiye'nin Libya anlaşması, Doğu Akdeniz'deki tüm planları bozdu, haritaları değiştirdi
- Bloomberg’den çarpıcı anket: Türk ekonomisi büyüyecek! Büyümede en pozitif görünüm Türkiye’de
- Siirt’in Pervari'de JÖH ve PÖH'lerden kritik operasyon! A Haber operasyon hazırlılarını canlı yayınladı
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Burada yapılacak tetkiklerde...
- Bekçilik sözlü mülakat sonuçları Aralık’ta açıklanacak mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kuruluş Osman 5. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kuruluş Osman 5. bölüm fragmanı!
- Instagram çöktü mü? Instagram akış yenilenmiyor hatası nedir?
- PSG Galatasaray maçı canlı anlatım izle | Video
- PSG GS maçı şifresiz izleme yolları! CBC Sport uydu frekansı! CBC Sport nasıl izlenir?
- PSG Galatasaray maçı radyodan dinle! PSG GS maçı canlı radyo yayını!