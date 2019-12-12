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Hava saldırı alayından sonra Rusya'dan ikinci hamle! Kırım'a yeraltı petrol depoları yaptı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.12.2019 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019
HAVA SALDIRI ALAYINDAN SONRA RUSYA'DAN İKİNCİ HAMLE!

’a askeri yatırımlarını sürdüren , bu kez dağların altına büyük bir yer altı deposu inşa etti. Öte yandan dün geçen bir haberde de Rusya'nın Kırım'da Novorossiysk merkezli 7. Muhafız Hava Saldırı Birimine bağlı üçüncü bir alay kurulacağı bildirilmişti.

'nın 'ı ilhakından sonra bu bölgeye hem hava, deniz ve kara kuvvetleri yatırımlarını aralıksız sürdürürken son olarak dağların altına büyük bir ve yağ deposu yaptı. Rusya Federasyonu Savunma Bakan Yardımcısı Dmitry Bulgakov, Kırım'a bağlı Sivastopol şehrinin dağlarında yapılan depoda inceleme yaptı. Sovyetler Birliği döneminde 1970'li yıllarda yapılan ve ordunun petrol ihtiyacının bu depodan karşılandığı alan Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra kullanılamaz hale geldi.



KIRIM'DA NELER OLUYOR?

'dan ayrılarak Rusya'nın kontrolüne giren Kırım'da stratejik hareketlilik devam ederken Rusya, Sovyetler Birliği döneminden sonra kullanılamaz hale gelen depoda yenileme çalışmaları yaptı. Geçtiğimiz Ekim ayında tamamen çalışmaların tamamlandığı depoya bu ayın başından itibaren petrol doldurulmaya başlanıldığı açıklandı.

DEV YER ALTI TANKININ KURULDU

Sivastopol şehrinin dağlarında bulunan petrol deposu kayalık bir alanın 30 metrelik derinliğinde bulunuyor. Yer altı tankının yüksekliği 32 metre olarak planlanırken deponun uzunluğu 350 metre olarak inşa edildi. Rusya'nın 1 numaralı askeri filosuna yakıt desteği sağlayacak olan depodan aynı alana 4 adet inşa edildi. Petrol ile doldurulmaya başlanılan depoda tüm testler tamamlandıktan sonra bölgedeki Rus ordusu akaryakıtını bu depodan sağlamaya başlayacak. Rusya, bu depoyu yeniden inşa ederek olası bir saldırıda güvenli bir noktadan petrol sevkiyatını sürdürmeyi amaçlıyor.

Son dakika: Rusya, Kırım'a yeni hava saldırı alayı kuruyor SON DAKİKA: RUSYA, KIRIM'A YENİ HAVA SALDIRI ALAYI KURUYOR
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