Katar ve Malezya'dan "üst düzey" karar
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Doha'yı ziyaret eden Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i kabul etti. İki ülke arasında arasında iş birliğinin geliştirilmesi için üst düzey ortak komisyon kurulması konusunda mutabakat zaptı imzalandı. Görüşmede ayrıca, Türkiye ve Katar'ın da öncü ülkeler olarak katılacağı, 18-21 Aralık'ta Malezya'da düzenlenecek "Kuala Lumpur 2019 Zirvesi"ne ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Doha'yı ziyaret eden Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i kabul etti.
İkili ilişkiler ve çeşitli alanlardaki gelişmelerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı görüşmede, Katar ile Malezya arasında iş birliğinin artırılması için üst düzey bir ortak komisyon kurulması konusunda mutabakat zaptı imzalandı.
Görüşmede ayrıca, Türkiye ve Katar'ın da öncü ülkeler olarak katılacağı, 18-21 Aralık'ta Malezya'da düzenlenecek "Kuala Lumpur 2019 Zirvesi"ne ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
İSLAM ÜLKELERİNİN LİDERLERİ BİR ARAYA GELECEK
Kuala Lumpur Zirvesi, 18-21 Aralık'ta "Kalkınma Öncelikleri ve Mücadele Edilmesi Gereken Alanlar" temasıyla düzenlenecek.
Toplantılarda, sürdürülebilir kalkınmanın önündeki engeller masaya yatırılacak, sonuç odaklı politika çözümleri geliştirilecek. Zirve marjında ayrıca, savunma, gıda güvenliği, gençlik, sanayi ve teknoloji gibi alanlarda ikili ve çok taraflı mutabakat zaptları imzalanacak.
Malezya ile birlikte Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya'nın öncü ülkeler olarak belirlendiği zirvede, İslam ülkelerinden liderler ve düşünürlerin de aralarında bulunduğu 450'ye yakın katılımcının yer alması bekleniyor.
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, resmi ziyaret kapsamında dün Katar'a gelmişti.
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