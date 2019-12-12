Trump'tan Greta Thunberg'in "Yılın Kişisi" seçilmesine tepki: Çok gülünç

ABD Başkanı Donald Trump, 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg'in Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçilmesini "gülünç" olarak niteledi.

Trump, kişisel Twitter hesabında konuyla ilgili paylaştığı mesajda, "Çok gülünç. Greta önce öfke kontrolü sorunuyla başa çıkmalı, sonra bir arkadaşıyla eski usul güzel bir filme gitmeli. Sakin ol Greta, sakin ol." ifadelerini kullandı.

Thunberg, Trump'ın mesajının ardından kişisel Twitter hesabının profil bölümünü değiştirerek, "Öfke kontrolü sorunuyla başa çıkan bir ergen. Şu anda bir arkadaşıyla sohbet edip eski usul güzel bir film izliyor." ifadelerini ekledi.

TRUMP'A BAKIŞIYLA DÜNYANIN GÜNDEME OTURMUŞTU



BM İklim Zirvesi'nde Trump'a bakışı ile zirvenin en çok konuşulan isimlerinden olan Greta Thunberg önemli açıklamalar yaptı. Konuşması esnasında gözyaşlarına da hakim olamayan genç aktivist tüm dünyanın ilgisini çekti.

TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETMİŞ

Aralarında İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg'in de bulunduğu 16 çocuk, Türkiye'nin de bulunduğu 5 üke hakkında iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yeterli adımları atmadıkları gerekçesiyle BM'ye şikayet etti. BM'ye sunulan resmi şikayet dilekçesinde Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Almanya, Brezilya ve Arjantin de yer alıyor. Ancak dünyanın en büyük karbon salınımı yapan iki ülkesi olarak göze çarpan ABD ve Çin ise şikayet listesinde yer almadı. Üstelik ABD ve Çin, uluslararası arenada küresel ısınmaya karşı imzalanan sözleşmeye destek vermeyen ülkeler olarak dikkat çekmişti.

ARKASINDA SOROS VAR

İsveç basını, Thunberg'in arkasında Macar Yahudi'si George Soros'un olduğunu yazmıştı.