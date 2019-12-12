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Kenya'da iki otobüs çarpıştı: 7 ölü, 60 yaralı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.12.2019
KENYA'DA İKİ OTOBÜS ÇARPIŞTI: 7 ÖLÜ, 60 YARALI

’da karşı yönlerdeki otobüslerinin çarpışması sonucu en az 7 kişi öldü, . Otobüs şoförleri anında hayatını kaybederken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

'da karşı yönlerdeki otobüslerinin çarpışması sonucu en az 7 kişi öldü, .

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Mombasa-Nairobi otoyolunda gece saatlerinde aynı şirkete ait iki otobüs, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Kazada en az 7 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

Otobüs şoförleri anında hayatını kaybederken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan ülkede son bir haftada çok sayıda otobüsün kazaya karışması sosyal medyada tepkilere yol açtı.

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