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ABD Suriye'deki petrol bölgesine yeni asker sevkiyatı yapacak mı?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.12.2019 Güncelleme Tarihi: 08.12.2019
ABD’DEN YENİ AÇIKLAMA! ASKERİ SEVKİYAT MI YAPACAKLAR?

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı ile geri çekilen ABD, Suriye’deki petrol alanlarından vazgeçmiyor. ABD’de düzenlenen bir güvenlik reformunda konuşan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye’ye yeni asker göndereceklerini açıkladı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen bir güvenlik forumunda konuşan Esper, ABD Savunma Bakanlığı'nın () gereklilik halinde Suriye'ye yeni asker gönderme olasılığını dışlamadığını belirtti.

'ABD'nin Suriye'deki kuvvetleri yeterli mi' sorusunu yanıtlayan Esper, "Olduğunu düşünüyorum. Eğer değilse ek güç göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Genelkurmay Başkanlığı ve Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ile görevlerini yerine getirmeleri için gerekli olan her şeyin ellerinde olması için sürekli görüşme halinde olduklarına dikkat çeken Esper, Pentagon'un eskisi gibi 'ın nihai olarak bozguna uğratılmasını görevi olarak bildiğini vurguladı.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı askeri operasyon ortamında Amerikan askerlerinin büyük bir kısmını bölgeden çıkarmıştı. Az sayıda Amerikan askeri, Suriye'nin kuzeyinde ve doğusunda kalmaya devam ediyor.

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