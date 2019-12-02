Hafter'in sözde 'Dışişleri Bakanı'ndan "İsrail'le normalleşme" sinyali

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı mutabakat bölgede kurulmaya çalışan tüm tezgahları bozdu. Öyle ki Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in sözde Dışişleri Bakanı Abdülhadi el-Huveyc, İsrail'le diplomatik ilişkiler kurmak istediklerini belirtti.

Huveyc, Fransa ziyareti sırasında İsrail'in Maariv gazetesine verdiği mülakatta, Tel Aviv ile ilişkiler ve Filistin meselesine yönelik açıklamalarda bulundu.

İsrail ile doğal diplomatik ilişkiler kurmayı "temenni ettiklerini" ve normalleşmenin Filistin meselesinin çözümüne bağlı olduğunu belirten Huveyc, "Biz bölgesel barışı destekliyoruz ve teröre karşıyız. Aynı zamanda Libya'da da teröre karşı mücadele veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Arap Birliği ile BM'nin kararlarına bağlıyız"

Huveyc Libya'nın Filistin halkının haklarını desteklediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz Arap Birliği üyesi bir ülkeyiz. Dolayısıyla Arap Birliği ile BM'nin kararlarına bağlıyız. Filistin halkının olduğu gibi tüm halkların da haklarına destek veriyoruz."

ASKERİ OPERASYON BAŞLATMIŞTI

Libya'nın doğusundaki silahlı lider Hafter, uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) elindeki başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da askeri operasyon başlatmıştı.

BM'ye göre, operasyon sırasında binden fazla kişi hayatını kaybederken yüz binlerce insan da yerinden olmuştu. UMH'nin açıkladığı rakamlara göre, Hafter'e bağlı savaş uçaklarınca düzenlenen saldırılarda son 72 saatte 14 çocuk hayatını kaybetti. Hafter'in öne çıkan destekçileri arasında, Suudi Arabistan, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Rusya gibi ülkeler yer alıyor.

-TÜRKİYE ATAĞA KALKTI-

Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan'ın, ABD ve Avrupa Birliği'ni de arkasına alarak Doğu Akdeniz'i tek taraflı olarak 'paylaşma' çalışmalarına, Türkiye'den karşı atak geldi. Türkiye ile Libya arasında 'deniz yetki alanlarının sınırlandırılması' anlaşması imzalandı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da yaptıkları görüşme sırasında bir anlaşma imzalandı. Söz konusu anlaşma, Akdeniz'de son dönemde Rum Yönetimi ve Yunanistan'ın tek taraflı olarak petrol ve doğal gaz arama bölgeleri oluşturup bunlar için uluslararası şirketlere ruhsat dağıtmasının da hukuksuzluğunu ortaya koymayı amaçlıyor. Libya ile yapılan anlaşma ile Türkiye'den Marmaris-Kaş arasındaki hat ile, Libya'dan Derne-Tobruk hattı arasındaki hatta, karşılıklı olarak deniz sınırları çizilmiş oldu.